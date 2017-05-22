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На "Улице Дальнего Востока" во время ВЭФ расцветет "Лотос" и поднимется "Сихотэ-Алинь"

Выставка в рамках Третьего Восточного экономического форума состоится во Владивостоке с 5 по 11 сентября, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, в этом году экспозиция будет открыта для участников форума 5, 6, 7 и 8 сентября, а затем ее смогут посетить все желающие.

«Традиционно в рамках фестиваля на Набережной Дальневосточного федерального университета расположатся павильоны регионов Дальнего Востока, где субъекты представят разные тематические экспозиции, цель которых – продемонстрировать весь потенциал территории от экономики и инвестиций до истории и туризма», – отметили в ведомстве.

Приморский край на этот раз будет представлен двумя павильонами – «Лотос», где разместится историческая часть выставки, рассказывающая об этапах развития региона, и «Сихотэ-Алинь», основу которого составит экономические и промышленные возможности края. Главная задача экспозиции – показать и самим жителям, и многочисленным гостям края из других российских регионов и из-за рубежа, что Приморье – уникальная территория с огромными ресурсами.

«Недавно у нас прошел третий Тихоокеанский туристский форум, который позволил расширить связи профессионального туристского сообщества края с представителями туриндустрии стран АТР и привлечь в Приморье несколько десятков тысяч экспертов и простых туристов. Фестиваль “Улицы Дальнего Востока” станет еще одним масштабным событием для развития туристской отрасли Приморья, участие в котором примут в том числе гости ТТФ-2017», – рассказали в департаменте туризма.

Отметим, Третий Тихоокеанский Туристский форум состоялся в Приморье в мае этого года. На площадке Дальневосточного федерального университета традиционно состоялись мероприятия деловой программы, а также XXI профессиональная туристская выставка PITE, городской фестиваль «День путешественника» и выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show. Участниками форума стали несколько десятков российских и иностранных гостей.

Напомним, Восточный экономический форум, мероприятие уровня Президента России, пройдет в этом году на острове Русский уже в третий раз. Ежегодно в крае ведется колоссальная работа по подготовке к приему на своей территории участников и гостей ВЭФ. Сформированы специальные рабочие группы по различным направлениям, четыре из них возглавляет лично Владимир Миклушевский: по размещению участников и гостей форума, инфраструктуре, транспорту и волонтерам. Второй год подряд оператором ВЭФ является Фонд «Росконгресс».  

В прошлом году Восточный экономический форум собрал 3,5 тысячи участников – представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием Президента России Владимира Путина, лидеров Японии и Республики Корея.

Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений, а сумма заключенных инвестиционных контрактов почти в два раза превысила результат первого ВЭФ и составила около 200 миллиардов рублей.

Региональный журнал для деловых кругов "Дальневосточный капитал" - информационный партнер Восточного экономического форума.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Владивосток  ВЭФ  инвестиции 


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