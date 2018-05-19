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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Июня, 07:25 |
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Во Владивостоке первая из четырех строящихся жилых башен выросла до 11 этажей
Компания «Ареал-Недвижимость» реализует проект по строительству ЖК «Маринист» в качестве резидента свободного порта Владивосток в рамках соглашения об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». В настоящий момент строители выполнили 71% от общего объема монолитных работ. Первая из четырех строящихся башен возвышается на 11 этажей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Другие корпусы «Мариниста» также продолжают набирать высоту. Во втором корпусе ведутся работы на уровне последнего 15 этажа. Третий корпус вырос до 11 этажа, а четвертый корпус – до шестого этажа. Продолжается установка панорамного остекления, монтаж внутренних инженерных систем – отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, а также систем электроснабжения.
"Высокая скорость строительства достигается благодаря эффективному применению современных технологий. В июне планируется завершить монолитный каркас и во втором корпусе. Отмечу, что монолитное строительство дает возможность нашим покупателям реализовать абсолютно любую планировку и даже объединять квартиры на этаже", - рассказал Александр Шмидт, генеральный директор ООО «Ареал-Недвижимость».
Напомним, что сдача ЖК «Маринист» планируется в третьем квартале 2019 года. Всего в нем будет расположено 166 квартир площадью от 55 до 166 квадратных метров.
Особенностью комплекса является зелёный двор без машин. Это позволит освободить место для прогулок, сделать двор безопасным, красивым и уютным. Для детей предусмотрены специальные игровые площадки, для взрослых – спортивные. В подземном этаже будут расположены парковка на 182 машины и кладовые для жильцов.
Рядом с комплексом в шаговой доступности находятся Спортивная набережная, лучшие рестораны города, фитнес-клуб сети мирового уровня World Class и многое другое. Живя в центре, можно почувствовать себя частью городской жизни, оставаясь при этом на обособленной территории.
«Каждый инвестиционный проект в зависимости от стадии подготовки с момента обращения потенциального инвестора в Корпорацию сопровождается индивидуально. Уже на этапе рассмотрения заявки инвестору помогает персональный менеджер, который в дальнейшем, после получения статуса резидента сопровождает проект, - отмечает генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока». - Для резидентов ТОР и СПВ действуют одинаковые налоговые и административные льготы: общий размер страховых взносов на 10 лет снижен до 7,6 %, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, таможенная процедура свободной таможенной зоны, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка».
На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действует 746 резидентов. Инвесторы реализуют проекты общей стоимостью 424 млрд рублей и перспективой создать более 47,7 тысячи новых рабочих мест.
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Это что же за квартира площадью 55 м. кв. у меня одна комната 50 м. кв.
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