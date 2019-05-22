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18 Июня 2019, 09:00 | Регион сегодня |
Приморье вывезло в Китай гребешка и трепанга на сумму 7,5 миллионов долларов
Экспорт моллюсков из Приморья в Китай достиг 36 миллионов долларов
На данный момент развитием аквакультуры в крае занимаются более 90 хозяйств, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края, объем экспорта моллюсков в Китай составил 36,6 миллиона долларов в 2018 году.
"В том числе гребешка – на 4,5 миллиона долларов и трепанга почти на 3 миллиона долларов", – сообщили в ведомстве.
В настоящее время 92 приморским хозяйствам аквакультуры предоставлено 329 рыбоводных участков общей площадью 74 тысячи гектаров.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.