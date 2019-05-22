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Во Владивостоке ускоренно готовят альтернативный проезд от Кунгасного до Моргородка
Дорожные службы продолжают подготовку дополнительного объезда на время ремонта Некрасовского путепровода во Владивостоке. Альтернативный проезд пройдёт от Кунгасного до Моргородка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Сейчас на участке от переезда через ж/д «Моргородок» ведётся восстановительный ремонт дорожного полотна: здесь нарезали дорожные карты и ведут асфальтирование.
АО «ННК-Приморнефтепродукт» обустраивает переезд через свои ж/д пути, а мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжают санитарную обрезку деревьев, чтобы обеспечить видимость для автолюбителей, ведут покос травы. Впереди – установка знаков, монтаж камер видеонаблюдения и освещения на ж/д переезде в районе нефтебазы. Напомним, что ранее рабочие отгрейдировали, отсыпали асфальтовой крошкой и утрамбовали участок грунтовой дороги от переезда в районе дома № 4а по улице Нефтеветка до мыса Кунгасного.
Вчера, 17 июня, в рамках объезда районов города глава Владивостока Олег Гуменюк заехал и на Нефтеветку.
«В первую очередь, выполняем просьбы местных жителей, чтобы обеспечить им максимально комфортные условия на время открытия альтернативной дороги. Большинство просьб выполнили, осталось провести небольшие работы по обрезке деревьев. Сейчас рабочие как раз и занимаются этими вопросами», - отметил глава.
Глава также отметил, что, несмотря на прошедшие дожди, дорога в удовлетворительном состоянии, но перед открытием дороги дорожники дополнительно пройдут по маршруту и подсыпят асфальтовой крошкой неровности.
Об открытии движения на данном участке будет сообщено позже. А уже сейчас дорожники отвечают на самые волнующие вопросы автолюбителей.
- Некрасовский путепровод закроют на ремонт?
- Ремонт дорожного покрытия на Некрасовском путепроводе не подразумевает полного закрытия. Будут вводиться временные ограничения на определенных участках.
- Как будем ездить?
- Ограничения будут вводиться по направлениям и по полосам, то есть – сначала будут делать по очереди полосы по направлению в центр города, потом в обратную сторону. Проехать можно будет несколькими маршрутами: через сам путепровод, по дороге от Нефтеветки до Кунгасного, через улицу Снеговую. Через последнюю также будут ездить и большегрузы. Напомним, что проезд через путепровод им давно запрещен.
- Как будут ходить автобусы?
- Движение общественного транспорта будет осуществляться по открытым полосам Некрасовского путепровода, согласно утвержденным схемам движения автобусов.
- Когда начнётся ремонт?
- Сейчас завершается процедура определения подрядной организации. По предварительным данным к работам она приступит не раньше чем через 2-3 недели.
Евгений Кулешов (фото)
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