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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Первую приморскую клубнику начнут продавать на ярмарке во Владивостоке
На этой неделе ярмарка в центре Владивостока будет работать два дня – в пятницу и субботу. Свою продукцию на центральной площади представят более двухсот фермерских хозяйств и местных производителей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Влдивостока.
Во Владивостоке вновь развернется общегородская продовольственная ярмарка (3).jpg
С самого утра пятницы любой желающий сможет приобрести на общегородской продовольственной ярмарке первую приморскую клубнику и другие ягоды, фрукты и овощи, а также свежую зелень, овощи, ароматную выпечку, полезные морепродукты, мёд, мясную, молочную продукцию и рассаду.
Ярмарка будет работать на площади Борцов революции в пятницу, 21 июня, с 08:00 до 18:00 и в субботу, 22 июня, с 09:00 до 18:00. Администрация краевой столицы приглашает приобрести свежие фермерские продукты всех жителей и гостей города.
Анастасия Котлярова (фото)
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