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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 11:26 |
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Во Владивостоке сдан в эксплуатацию очередной жилой дом
Компания-застройщик «Восточный ЛУЧ» получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 2 в ЖК «Зелёный угол». Около двухсот семей получат ключи от новых квартир уже в ближайшее время. Резидент свободного порта Владивосток реализует проект, включающий возведение трех жилых домов на 576 квартир, по соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Утеплённая стяжка на полах, пластиковые окна с гарантией, металлические двери – входят в стоимость жилья. В каждую квартиру заведены трубы водоснабжения (горячее, холодное), установлены радиаторы отопления, а также счётчики учёта тепла, электроэнергии и воды, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Параллельно с домом №2 была сдана в эксплуатацию парковка закрытого типа на 107 машино-мест. Стоимость готового парковочного места составляет 590 тысяч рублей. Также, окончен монтаж оборудования детской и спортивной площадок, в настоящее время завершается благоустройство.
Жилой комплекс «Зелёный угол» сегодня – это три панельных девятиэтажных дома. Первый дом, построенный по федеральной программе «Жилье для российской семьи», был сдан в декабре 2017 года.
По словам начальника отдела продаж Максим Коробач, в первом доме стоимость жилья за один квадратный метр составляла 35 тысяч рублей. Стоимость за квадратный метр во втором доме на начальном этапе строительства была доступной, несмотря на то, что жильё уже не попадало под правительственную программу: «К примеру, стоимость трёхкомнатной квартиры – 40 тысяч рублей за квадратный метр, «двушку» можно было купить за 45 тысяч рублей за квадратный метр. Уже на этапе завершения строительства рост цен составил 40% на двухкомнатные квартиры и более 30% на «трёшки».
Сегодня квартиры во втором доме уже распроданы, в наличии остаются нежилые помещения для ведения бизнеса. Большая часть этих площадей уже выкуплена – в ближайшее время в доме откроется продуктовый магазин, пиццерия, стоматология, детская частная клиника, фитнес-зал, салоны красоты и пр.
Третья девятиэтажка ЖК «Зелёный угол» на стадии окончательного строительства: завершилась сборка каркаса здания, ведётся монтаж кровли, проводятся работы по благоустройству. Сдача дома в эксплуатацию ожидается в августе 2018 года.
«Компания «Восточный ЛУЧ» планирует строительство 2-й очереди ЖК «Зелёный угол». Уже получено разрешение на строительство трёх монолитных 17-этажных домов» – говорит заместитель директора по строительству Алексей Федоренко.
В сентябре откроются продажи на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Оставить предварительную заявку можно через сайт застройщика или по телефону (423) 279-07-47.
«Резидентство в СПВ помогает нам, как застройщику, реализовывать проект по доступным ценам за счёт существующих льгот на все налоги, что способствует открытости и прозрачности ведения бизнеса. Также, мы можем привлекать высококвалифицированные кадры, которые могут быть уверены в своём завтрашнем дне. Одно из отличительных преимуществ для нас, как резидентов СПВ – долгосрочность планов развития и строительства, а именно, до 2026 года», – заявил Алексей Исаков, заместитель директора по развитию ООО «Восточный ЛУЧ».
Как ранее отмечал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов, для резидентов ТОР и СПВ действуют одинаковые налоговые и административные льготы: общий размер страховых взносов на 10 лет снижен до 7,6 %, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка.
На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действуют 807 резидентов, реализующие проекты с общей суммой инвестиций в 440 млрд рублей и перспективой создать более 49 тысяч новых рабочих мест. Во Владивостоком городском округе Приморского края зарегистрировано 462 резидента с проектами на сумму 188 млрд рублей и планами создать более 17 тысяч рабочих мест.
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Очередной фуфлыжный заливной муравейник с тонкими стенами отвратительной тепло и звукоизоляцией. Не понимаю людей, которые из кирпичных домов с полуметровыми стенами переезжают в это отстойное жилье.
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