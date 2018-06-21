"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ"

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — подготовительный этап к большим переменам в Азии, которые мы увидим уже после сентября, заявил в беседе с РИА Новости один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике — доктор наук, политолог, автор многочисленных книг о РФ, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура.





Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась накануне в Хельсинки.





Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

"Как бы внешне ни выглядела сейчас эта встреча, ее главный смысл в том, что она является подготовкой к большим переменам, которые произойдут в Азии после сентября — после Восточного экономического форума. С одной стороны, мы видим, что Трамп находится в изоляции по отношению к западным странам в G7, он находится в изоляции и в НАТО, в отношениях с Китаем сейчас Америка находится в состоянии экономической войны. Он рассчитывает на посредничество Путина, чтобы наладить отношения с Китаем. Именно это и стало главной темой обсуждения между двумя лидерами тет-а-тет. Трампу больше не на кого опереться, и он обратился за помощью к Путину. Если до сих пор встречи лидеров были равноправными, то в этот раз сближение исходит от Америки. С другой стороны, мы видим, что Путин готовит крупные перемены в Азии, и он сам должен стать в центре этих процессов", — сказал эксперт.

Профессор Накамура считает, что знаковым для этого процесса может стать участие в Восточном экономическом форуме не только премьер-министра Японии Синдзо Абэ или южнокорейского президента Мун Чжэ Ына, но и лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина. Если это произойдет, Россия окажется в центре ключевых процессов, происходящих в Азии, и сможет играть роль посредника между их участниками. Поэтому главными темами обсуждения, как считает эксперт, на встрече в Хельсинки стали вопросы Китая и Северной Кореи.

"Фактически это начало новой эпохи, нового мирового порядка. Если посмотреть на мир в целом, то в центре мировых проблем стоит Путин. На мировой арене появляется новый центр – это G1, то есть Great 1. До сих пор мы видели группы стран – G7, G20, которые решали международные проблемы. Сейчас мы увидим, как центр международной жизни смещается в Азию и во главе этих процессов будет стоять президент Путин — G1. Я считаю, что результатом американо-российского саммита стало возникновение этого нового порядка", — считает политолог.

Эксперт считает, что сочетание экономических и политических факторов в Азии является предпосылкой для крупных перемен в этом регионе. В качестве примера он приводит возможность прокладки газопровода через КНДР в Южную Корею и на северо-восток Китая. Этот проект, если будет осуществлен, несет огромные выгоды всем участникам, не только России.

"Северная Корея благодаря ему решит энергетическую проблему и получит дополнительный доход за счет транзита, в Южной Корее цены на электроэнергию снизятся на 40%. Не будем при этом забывать и американские интересы в сахалинских газовых проектах. Американские компании, в частности Exxon Mobil Corporation (оператор проекта Сахалин-1 – ред.), будут безусловно заинтересованы в том, чтобы газопровод протянулся за пределы Владивостока, на север и юг Корейского полуострова", — подчеркнул профессор Накамура.

Фото kremlin.ru.