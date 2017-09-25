|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 26 Сентября, 09:30 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Жители Приморья попались на удочку хабаровской "пирамиды"
Финансовая пирамида из Хабаровска "работала" в период с 2014 по 2016 год. Причем в сети аферистов попались не только жители Хабаровского края и ЕАО, но и Приморского края. Об этом на пресс-конференции в Хабаровске сообщил заместитель начальника отдела следственной части Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю майор юстиции Кирилл Авдонин.
Организаторы задержаны, доказательства их противоправной деятельности запротоколированы и переданы в суд, который в ближайшее время начнет рассмотрение этого громкого дела. От действий мошенников пострадали около 100 человек. По словам К. Авдонина, расчет организаторов строился на том, чтобы пустить людям пыль в глаза и затуманить объятый жаждой легких дивидендов мозг.
- С целью привлечения вкладчиков соучастники преступления разместили в средствах массовой информации, а также в офисах организации рекламные объявления о возможности организации выплачивать по денежным вкладам населения проценты в размере от 17,62% до 48% годовых, что значительно превышало действующую на тот момент банковскую ставку, - рассказал К. Авдонин. - Доверчивые граждане повелись на созданную видимость якобы успешной организации.
В составе группы махинаторов был специалист по созданию «психологических спецэффектов», рассчитанных на привлечения вкладчиков. Красивая офисная мебель, современная техника, приветливые менеджеры, яркая реклама, завышенные процентные ставки, различные сроки заключения договоров с возможностью ежемесячного получения начисленных процентов сыграли свою роль в финансовой махинации.
— Когда посетитель заходил в офис, то сразу попадал в «руки» красивой и обходительной девушки-менеджера, - обрисовала картину деятельности махинаторов следователь по резонансному уголовному делу Ксения Самынина. – В глаза будущим вкладчикам бросалась дорогой интерьер, солидный штат. Все словно говорило людям: вложите деньги и станете такими же богатыми и успешными. Это работало очень убедительно, тем более в отношении пожилых людей, которым хотелось выгодно вложить свои сбережения. А их убеждали, что это будут очень прибыльные проекты: строительство нового жилья, сдача в аренду больших помещений и прочее.
Однако на самом деле фирма «рога и копыта» деньги никуда не вкладывала, проекты не инвестировала. Полученные от населения средства уходили на зарплаты руководителям и сотрудникам компаний, оплату аренды офисов, оплату рекламы, приобретение офисной мебели и техники, выдачу займов на собственные нужды и нужды компаний. Большая часть денег, увы, потрачена безвозвратно. Сыщикам удалось лишь ударить «по хвостам».
Наложен арест на изъятый в ходе следствия «Лэнд Крузер 200», офисную технику и мебель, приобретенные на похищенные деньги. Общая сумма ареста составила 529 тысяч рублей. Эти деньги, скорее всего, и будут пропорционально поделены между вкладчиками «пирамиды» после завершения судебного процесса. Если учесть, что «средний» вклад каждого участника составляет порядка 440 тысяч рублей, то это слабое утешение для людей.
- Сейчас дело находится в суде. Преступникам грозит максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного данной статьей, в виде лишения свободы сроком до 10 лет, - отметил К. Авдонин.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Приморье в День тигра подводят итоги и строят новые планы
- Третий резидент Cвободного порта Владивосток создал зону таможенного контроля в Приморье
- В Приморье дальневосточный леопард отметил масштабное новоселье
- В Приморье открылась 25-я выставка "Строительство"
- На фестивале "Золотая пчела Приморья" победитель продал весь мед за пару часов
- Должен ли Восточный экономический форум проходить во Владивостоке?
- О новом тренде IT расскажут во Владивостоке
- Президент РФ Владимир Путин поручил утвердить план перехода на расчеты в рубли в портах
- Генконсульство США продолжает 25-летнюю историю дипломатических миссий во Владивостоке
- Дмитрий Медведев дал поручения по дальневосточным плавбазам
Арестовали тлк 200- а общая сумма ареста 500 тыс ?
Следователям тоже кушать хочется
Авторизация: