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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье заходят новые инвесторы по рыбным делам
Так, итогом прошедшей недели стали 11 заявок от желающих получить статус резидента территории свободного порта Владивосток и четыре заявки на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития. Сумма заявленных инвестиций составила более 5,4 млрд рублей.
К примеру, компания «Сервис-Восток» планирует заняться строительством гостиничных комплексов в ТОР «Большой Камень». Идея строительства и эксплуатации гостиницы в районе аэропорта г. Елизово в ТОР «Камчатка» принадлежит компании «АМТО».
Самая многочисленная по количеству резидентов ТОР «Надеждинская», которая насчитывает более 30 инвесторов, на минувшей неделе привлекла еще две компании: «Нептун-Холод» и «Технотранс».
Проект заявителя ООО «Нептун-Холод» нацелен на удовлетворение растущих потребностей промышленности и торговли во временном хранении замороженной продукции, поскольку на рынке Приморского края ощущается дефицит качественных рефконтейнеров. На земельном участке площадью 2 гектара инвестор планирует построить современный складской комплекс, оснастить его мощным холодильным оборудованием объемом 3 000 тонн и приобрести спецтехнику для предоставления сопутствующих погрузо-разгрузочных услуг.
Организацией производства и реализацией рыбной продукции из сырья, добытого в Азиатско-Тихоокеанском регионе, намеревается заняться ООО «Технотранс». Для этого предусмотрено приобретение рыболовецких судов для добычи местных биоресурсов, судна-рефрижератора ледового класса и перерабатывающих мини-заводов модульного типа. Ассортимент будет представлен рыбой-сырцом, икрой лососёвых пород, кормами для животных и сырьем для фармакологических предприятий.
В дальнейшем инвестор рассчитывает перейти на производство консервов, вяленной рыбы, балыков и пресервов. Для размещения современного производства, состоящего из четырех предприятий глубокой переработки, выбран Олюторский район Камчатского края. В соответствии с отраслевой принадлежностью предприятие будет входить в состав рыбопромышленных предприятий Ассоциации рыбопромышленников департамента по рыболовству Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ.
Из числа заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток большая часть относится к сферам строительства жилого фонда, объектов туризма и создания парковочных мест.
С инициативой открытия в Находке детского медицинского центра выступила компания «ЯРУС». Предприятие по производству пиломатериалов намерена создать компания «СП Находка». Наладить выпуск судовых насосов на территории СПВ планирует «Бриз ПАМП».
По данным на 18 сентября резидентами ТОР и СПВ на Дальнем Востоке является 486 компаний с планами создать более 66 тысяч рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов на сумму более 1,5 трлн рублей.
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