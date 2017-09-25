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Вторник| 26 Сентября, 09:32 |
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В Приморье прошел фестиваль "Леопард и море"
Он был посвящен 100-летию заповедной системы России и стал одним из событий марафона «Заповедная волна».
Дальневосточный леопард обитает рядом с побережьем Японского моря. Поэтому школьники Хасанского и Надеждинского районов Приморского края, где живет эта редкая пятнистая кошка, много лет учатся охранять не только лес, но и море — ведь две эти экосистемы влияют друг на друга.
Фестиваль «Леопард и море» объединил ребят из 14 школ юго-западного Приморья. Деревья и водоросли, звери и птицы, тигры и ларги стали героями боди-арта, который с увлечением подготовили и показали все команды на центральной площади районного центра, где шумел фестиваль. Но задание было сложнее: зрители должны были угадать, из какого заповедника или национального парка это животное? Сделать это было нелегко: только тигриных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в бассейне Амура больше десяти! И ларгу можно увидеть как в Дальневосточном морском заповеднике, так и в Сихотэ-Алинском, Лазовском, в нацпарке «Шантарские острова». А вот на сцене утка-мандаринка — символ Ботчинского заповедника, японский журавль, который красуется на эмблеме Хинганского заповедника.
Изобразив обитателей заповедников и национальных парков, команды начали соревнования. Сначала выполняли теоретические задания, вспоминая каждую из 21 федеральной ООПТ бассейна Амура: подписывали названия заповедников на контурных картах, собирали карты-пазлы, населяли зверями и птицами конкретные нацпарки, решали ребусы и кроссворды. Задания для работы на станциях придумывали сами ребята, поэтому с увлечением оценивали ответы друг друга, сравнивая степень креативности.
А потом начались игры, тоже придуманные школьниками. В Дальневосточном морском заповеднике ребята были мидиями и морскими звездами, в Норском – белками и зайцами, в национальном парке «Зов тигра» убегали от полосатой кошки как пятнистые олени. Кто-то кормил цапель, кто-то сам был журавлем! Играть в животных всем очень понравилось.
«Такие праздники помогают школьникам с интересом изучать сложные вопросы охраны ООПТ. В играх и творчестве ребята знакомятся со 100-летней историей заповедной системы нашей страны и начинают понимать, что заповедники и нацпарки — это достояние России, которое надо не только охранять, но и развивать. А развивать систему ООПТ они смогут, если выберут специальности, которые позволят им прийти работать в нацпарк или заповедник. Мы будем поддерживать экологические слеты и фестивали, потому что это важный участок деятельности WWF», — комментирует директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.
Дальневосточный морской заповедник — филиал ННЦМБ ДВО РАН на фестивале «Леопард и море» представляла начальник отдела экологического просвещения Анна Гульбина: «Мы работаем на поднятие престижа Дальневосточного морского заповедника среди населения Хасанского района как гаранта сохранения уникального биоразнообразия животных и растений залива Петра Великого Японского моря, на побережье которого обитает редчайшая кошка планеты - дальневосточный леопард. Школьники не только играют в игры «про море», изображают морских обитателей, но и изучают их, готовясь в будущем стать настоящими защитниками природы».
Победителями стали все 14 команд. Награды —сертификаты на поездку и подарки от Всемирного фонда дикой природы (WWF). Каждая команда сможет посетить тропу леопарда в национальном парке «Земля леопарда»: начальник отдела экопросвещения и туризма этой ООПТ Валентина Пичугина, гость фестиваля,пообещала ребятам интересные экскурсии.
Но Год экологии и 100-летия заповедной системы России еще не закончился. Продолжается и марафон «Заповедная волна», организованный в бассейне Амура по инициативе WWF России и Координационного совета заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока. На юго-западе Приморья запланированы встречи школьных клубов друзей леопарда для проведения деловых игр, работы по подготовке гидов для работы на экотропах и многое другое.
Фото © Юрий Дарман /WWF России
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