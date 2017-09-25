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Xiamen Airlines планирует начать выполнять начать полеты в/из Владивостока
"За последние два года мы запустили рейсы в Европу и континентальную Америку и теперь рассматриваем Владивосток в качестве еще одной точки, которая может появиться на полетной карте нашей компании", - рассказал Хуан Гохуэй, вице-президент компании Xiamen Airlines.
По мнению специалистов, у аэропорта «Кневичи» большие перспективы: за последние три года рост турпотока из КНР в Приморье составил 500%, а количество путешественников из Японии и Республики Корея только в этом году увеличилось уже более чем вдвое.
«Такой яркой динамики нам удалось добиться еще до введения на территории Свободного порта Владивосток упрощенного визового въезда, который дает право гражданам 18 стран, в том числе жителям Китая, Японии и Сингапура, посетить Приморье по электронной визе. Уверен, что данный режим придаст дополнительный импульс росту интереса иностранных путешественников к нашему региону», – сказал директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.
Также, отмечают специалисты, в числе аргументов в пользу Владивостока для туристов могут стать путешествие по Транссибу или морской круиз.
Открытие нового направления способно повлиять на создание сопутствующих сервисов. Например, гостиниц. Потенциальный иностранный инвестор планирует посетить Приморье для изучения вопроса.
«Есть большой интерес к строительству четырех- или пятизвездочной гостиницы рядом с вашим аэропортом, и сейчас нам нужна более подробная информация о возможностях реализации этого проекта, в частности о свободных земельных участках», – сказал генеральный управляющий китайского направления международного аэропорта Чанги Чжоу Синьмин.
Xiamen Airlines – старейшая авиакомпания Китая, которая начала работать в 1984 году. Это первая авиакомпания в КНР, созданная частными инвесторами. Основной аэропорт базирования - Сямынь Гаоци. Парк авиакомпании насчитывает 143 самолета марки Boeing. Маршрутная сеть состоит из 180 внутренних и 80 международных направлений. Xiamen Airlines – участник альянса SkyTeam.
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