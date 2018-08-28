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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 18 Сентября, 23:32 |
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Приморье возьмется за силу ветра
На ВЭФ-2018 дан старт российско-японскому производству ветрогенераторов. В текущем году будет создано российско-японское производство ветрогенераторов и начнется разработка продукции, старт продаж намечен на следующий год, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Соответствующее соглашение о создании СП заключили Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и компания Winpro Global (Япония). Документ подписали ректор ДВФУ Никита Анисимов и генеральный директор японской компании Сабуро Кимура на полях ВЭФ-2018 во Владивостоке.
Предполагается, что общий бюджет проекта от разработки технологии до строительства завода на территории Приморского края составляет около 5 млрд йен.
Реализация проекта начнется с исследования возможностей использования энергетического оборудования компании в условиях российского климата. Для этого Winpro Global планирует установить на территории ДВФУ не менее десяти уличных фонарей с использованием ветряной и солнечной энергии, а также ветрогенератор на 36 кВт с фиксированными лопастями. Далее будет налажено производство таких ветрогенераторов в Приморье. В дальнейшем партнеры будут развивать технологию и совместно разработают ветрогенераторы на 50 кВт с регулированием шага лопастей. Для производства новых моделей в Приморье планируют построить завод, продукция которого будет реализовываться в России и других странах. Это предприятие также будет выпускать средства для малой энергетики — вертикальные ветрогенераторы на 5 кВт для домашнего пользования, гибридные уличные фонари с использованием ветряной и солнечной энергии, солнечные батареи и аккумуляторы.
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А хде, Роторные Ветрогенераторы?? Они на 90% эффективней и безопасней лопастных. . . и нет инфра звука. . . И на хренам нам старьё. . . . . . . Эти вентиляторы убивают всё живое в округе. . . . .
Каждый ветрогенератор стоит 300 000 евро и более, окупаемость 20-25 лет. Вы хоть мозги включайте, когда говорите о непонятных для вас вещах.
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