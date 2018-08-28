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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке открыли новый жилой микрорайон
Компания-застройщик «Восточный ЛУЧ» торжественно открыла жилой комплекс «Зелёный угол». Три жилых дома на 576 квартир резидент свободного порта Владивосток построил по соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Новый жилой комплекс состоит из трех панельных девятиэтажных домов. Первый дом, построенный по федеральной программе «Жилье для российской семьи», был сдан в декабре 2017 года.
«Я хочу выразить слова благодарности, лично от себя и от команды «Восточный ЛУЧ» за то, что поверили в нас, ни капельки не сомневаясь, пошли с нами в этот путь, и мы реализовали с вами общую идею, общую мечту, построили эти дома», - отметил во время открытия микрорайона директор ООО «Восточный ЛУЧ» Дарьинский Владислав Викторович.
В настоящее время застройщик ведет строительство жилого комплекса «Зелёный угол.2 очередь», в ходе которого завершена заливка фундамента для монолитного дома №1.
«Резидентство в СПВ помогает нам, как застройщику, реализовывать проект по доступным ценам за счёт существующих льгот на все налоги, что способствует открытости и прозрачности ведения бизнеса. Также, мы можем привлекать высококвалифицированные кадры, которые могут быть уверены в своём завтрашнем дне. Одно из отличительных преимуществ для нас, как резидентов СПВ – долгосрочность планов развития и строительства, а именно, до 2026 года», – заявлял ранее Алексей Исаков, заместитель директора по развитию ООО «Восточный ЛУЧ».
На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона 45,7 млрд рублей, создав 5693 рабочих места. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 882. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 525,4 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 52,7 тысячи рабочих мест.
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