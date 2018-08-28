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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 18 Сентября, 23:32 |
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Во Владивостоке МФЦ начали оказывать новую услугу
В отделениях многофункционального центра предоставления услуг «Мои документы» начали оказывать новую услугу департамента труда и социального развития Приморского края «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций». Теперь МФЦ Владивостока принимает запросы и выдает документы по 208 видам государственных, региональных и муниципальных услуг.
Также администрация многофункционального центра отмечает, что во всех отделениях прекращен прием документов на оказание следующих государственных услуг департамента градостроительства Приморского края:
- «Выдача разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
- «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации».
Помимо этого, прекращен прием документов на оказание услуги краевого департамента труда и социального развития «Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и (или) ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу пор призыву».
«Получить всю необходимую информацию и воспользоваться новыми услугами можно в любом из отделений многофункционального центра Владивостока», – отметили в МФЦ.
Напомним, отделения МФЦ расположены по адресам: ул. Давыдова, 9, Партизанский проспект, 28-а, ул. Верхнепортовая, 76-а, проспект 100-летия Владивостока, 44, ул. Невельского, 13, а также в территориально обособленных структурных подразделениях (ТОСП) в пос. Трудовое (ул. Лермонтова, 36) и пос. Русский (ул. Экипажная, 10).
Для получения необходимой информации можно обратиться к специалистам МФЦ по единому многоканальному номеру информационно-справочной службы 230-34-84 или по электронному адресу info@mfcvl.ru.
Досье "Дальневосточного капитала": Пять отделений МФЦ и два его территориально обособленных структурных подразделений еженедельно принимают во Владивостоке в общей сложности около 20 тысяч человек. Менее загруженными признаны отделения №1 (ул. Давыдова, 9) и № 4 (ул. Невельского, 13), рядом с ними для посетителей-автомобилистов организованы парковочные места. Самыми загруженными являются отделения № 3 на проспекте 100-летия Владивостока и № 5 на Партизанском проспекте, они принимают около 7 тысяч человек в неделю.
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