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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 18 Сентября, 23:32 |
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Во Владивостоке открыт новый логистический центр площадью 11 000 кв.м
Комплексный бизнес-логистический сервис, предназначенный для внешнеэкономической деятельности российских и иностранных компаний, открыл резидент свободного порта Владивосток.
Менее года потребовалось компании «Плаза» на осуществление проекта по организации грузоперевозок, экспедирования, складского обслуживания, хранения и дистрибьюции товаров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Мы поставили перед собой задачу - обеспечить максимальную надежность логистических операций в любой точке цепочки поставок в любое время и в любом месте, поскольку рынок диктует своевременность предоставления услуг и товаров, что может обеспечить только отлаженная система доставки грузов», - поясняет генеральный директор ООО «Плаза» Виталий Горский.
На сегодняшний день уже имеются оснащенные офисные и производственные помещения, а также оборудованные складские помещения класса «А и «В» площадью 11 000 кв. метров с подъездными путями, приобретены терминалы сбора данных, контейнеры рефрижераторные и универсальные, тележки гидравлические и иная погрузо-разгрузочная техника. Резидент заключил договоры по хранению, переработке и доставке товаров автомобильным транспортом. В реализацию инвестиционного проекта вложено 7 млн рублей, создано 190 новых рабочих мест.
Напомним, на сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток в рамках соглашений с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» инвестировали в экономику региона 45,7 млрд рублей, создав около 5700 рабочих места. Количество резидентов СПВ в настоящее время уже достигло 882. Общая стоимость реализуемых инвестиционных проектов составляет 525,5 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 52,8 тысячи рабочих мест.
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