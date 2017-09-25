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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Октября, 20:01 |
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Названа десятка регионов РФ, куда хотят переехать из Приморья
Для II Дальневосточной конференции HR-Погружение, которая прошла во Владивостоке 11 октября, служба исследований сайта по поиску и подбору персонала HeadHunter решила выяснить, кто из жителей России хотел бы работать на Дальнем Востоке, а кто уехать из ДФО. Для этого было проанализировано более 160 тысяч резюме и более 400 тысяч откликов за 2016-2017 гг. Сегодня мы рассмотрим, тех кто бы хотел уехать из Дальневосточного региона и куда.
Доля соискателей из Дальнего Востока, которые желают уехать из своего региона, составляет 4,7%. Как правило, они хотят переехать в другой регион РФ (88%), но есть и люди, желающие переехать в другие страны. Больше всего таких соискателей желают переехать в Китай (1,2%). Также среди интересных для переезда стран присутствуют США (0,6%), Казахстан (0,6%), Канада (0,5%) и Австралия (0,5%).
Если же говорить о соискателях, желающих переехать из Дальнего Востока в другой регион России, то большинство из них рассматривает возможным регионом трудоустройства одну из столиц. На третьем месте регионы Южного федерального округа (в частности, Краснодарский край).
Соискатели из разных регионов Дальневосточного округа также желают переехать в другие регионы этого же округа. Наибольшей популярностью для переезда у соискателей из Дальнего Востока пользуется Хабаровский край, наименьшей — Чукотский АО.
Среди желающих перебраться из регионов Дальнего Востока отдельно стоит выделить специалистов в областях «Производство» и «Начало карьеры, студенты», доля которых в совокупности от общего числа специалистов, готовых к релокации, составляет более 21%. Что касается взаимосвязи между развитием какой-либо из сфер в регионе и желанием её специалистов сменить регион трудоустройства — она прослеживается неявно. Например, работники сферы «Производство» и, в меньшей степени, «Добыча сырья» рассматривают возможность трудоустройства за пределами региона несмотря на то, что Дальний Восток является одним из самых крупных представителей перечисленных отраслей в России.
Статистика откликов на вакансии других регионов среди соискателей, проживающих на Дальнем Востоке, показывает, что наиболее склонными к переезду являются представители сферы «Продажи» (каждый пятый отклик на вакансии других регионов совершен представителями данной сферы).
Что касается оттока специалистов, – лидерами по привлекательности для соискателей ДВФО, с общей долей в практически 50%, являются Москва (22,6%) и Санкт-Петербург (22,4%). При этом, картина фактической заинтересованности Дальневосточных специалистов в отъезде из региона практически зеркально отражает ситуации с притоком работников в регион. Так, наиболее открытыми к территориальным переменам являются дальневосточные работники в сферах «Продажи» и «Высший менеджмент». Но, что странно, к числу специалистов, рассматривающих возможность отъезда из региона, относятся и работники сфер «Производство» и «Добыча сырья», совокупная доля которых составляет без малого 10%: 7,2% и 2,4%, соответственно, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в hh.ru
Журнал "Дальневосточный капитал".
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