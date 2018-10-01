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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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У жителей Приморья спросят о состоянии дорожной сети в регионе
Министерство транспорта Российской Федерации разработает программу дорожного строительства и реконструкции дорожной сети Приморского края. Такое поручение дал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам прошедшего во Владивостоке совещания.
«Вам это надо учесть, надо проанализировать, в какой части это касается федеральных дорог, в какой части – дорог местного ведения. И вместе с администрацией Приморского края разработать программу дорожного строительства и реконструкции дорожной сети, которая бы покрывала и ту, и другую часть ответственности», – заявил Юрий Трутнев представителям Минтранса России.
В свою очередь администрации Приморского края при этом поручено провести опрос общественного мнения о состоянии дорожной сети. По мнению Юрия Трутнева, состояние дорог в регионе – один из актуальных вопросов.
Напомним, Приморский край второй год участвует в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». На ремонт краевых и муниципальных трасс в четырех муниципалитетах Владивостокской городской агломерации в этом году предусмотрено 1,4 млрд рублей.
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Наши партнерыLoading...RedTram30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
В Лазовском р-не все дороги убиты, что на Преображение, что на Валентин, что в сторону Милоградово. Нафига тогда надо было несколько лет назад строить возле Лазо асфальтовый завод?
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