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В Приморье в торговых сетях "перекрашивают" ценники
Перечень социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки, будет увеличен в Приморье. Такое решение принято на заседании Общественного совета по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции, прошедшем под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина.
Как прокомментировали в краевом департаменте лицензирования и торговли, помимо применения минимальной торговой наценки на часть продуктов из этого списка будут действовать скидки.
«Покупатели могут приобрести в супермаркетах по минимальным ценам мясо птицы, сахар, яйцо, масло подсолнечное, молоко, консервы, воду питьевую, крупы, муку, полуфабрикаты и другие продовольственные товары. Найти их на торговых полках можно по жёлтым ценникам или специальным указателям», – сообщила директор департамента лицензирования и торговли Приморского края Елена Коваль.
В ведомстве отметили, что сегодня в сети супермаркетов «Фреш 25» цены снижены на 44 наименования продовольственных товаров, в сети «Три Кота» – на 42 наименования, в сети «ОК!» – на 41 наименование, в «Реми» – на 39 наименований, в гипермаркете ООО «В-Лазер» – на 27 наименований.
Напомним, усилить работу над снижением цен на продукты питания в Приморье поручил врио Губернатора Андрей Тарасенко. Решать эту задачу, по мнению главы региона, нужно всем вместе – Администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям. Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции был создан по поручению Андрея Тарасенко. В него входят, в том числе, представители крупных торговых сетей.
«Нам необходимо найти оптимальную схему взаимодействия, чтобы каждая из сторон была удовлетворена, чтобы развивалось сельское хозяйство, в магазинах был ассортимент, а цены для граждан были доступными», – подчеркнул ранее врио Губернатора на расширенной встрече представителей крупных торговых сетей, магазинов, сельхозтоваропроизводителей.
Одним из результатов работы с торговыми сетями стало появление в магазинах Владивостока продуктов с яркими ценниками. Это продукты первой необходимости по доступным ценам. Как отмечают в администрации Владивостока, уже 14 крупных супермаркетов краевого центра откликнулись на предложение и вступили в программу «Город для людей».
Напомним, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что введенные санкции помогли на внутреннем рынке российским товаропроизводителям.
«Потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе», – подчеркнул глава государства.
О фактах резкого повышения цен на продовольственные товары в Приморье жители края могут сообщить по телефонам «горячей линии»: 8 (423) 2-215-803, 2-215-804.
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