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Приморье заняло третье место в номинации "Российский экологический отдых"
Журнал National Geographic Traveler и национальный туристический портал Russia.travel подвели итоги интернет-голосования за лучшие туристские направления 2017 года. По результатам опроса Приморский край занял третье место в номинации «Российский экологический отдых».
Как рассказали в департаменте туризма Приморья, в голосовании приняли участие более 270 тысяч человек. Пользователи российского портала National Geographic определили победителей и призеров премии National Geographic Traveler Awards 2017 по 15 туристским направлениям. В число лучших вошел и Приморский край, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«Мы стали третьими в номинации “Российский экологический отдых”, впереди только Республика Коми и Республика Хакасия. Этот результат неудивителен, ведь у нас в крае действительно уникальная природа: от дремучей тайги до живописнейших бухт и пляжей. С каждым годом край притягивает всё больше любителей экологического отдыха», – отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.
Также в рамках рейтинга были определены победители и призеры в направлениях «Пляжный отдых», «Семейный отдых», «Горнолыжный отдых», «Экскурсионный отдых», «Гастрономический и агротуризм», «Оздоровительный отдых», «Приключенческий отдых», «Открытие года», «Экзотический отдых», «Российский экскурсионный отдых», «Российский оздоровительный отдых», «Российский горнолыжный отдых», «Российский приключенческий отдых» и «Российский этнический отдых».
Кроме того, участники голосования выбрали лучшую международную авиакомпанию, лучшую российскую авиакомпанию, российский курортный отель, лучший интернет-сервис, лучший курортный отель, лучший интернет-сервис и лучшую передачу о путешествиях. Также были вручены две специальные номинации: «За инновационные проекты в сфере развития регионального туризма» и «Выбор путешественников».
С полным списком призеров и победителей интернет-голосования можно ознакомиться по ссылке.
Отметим, в Приморье развитию экологического туризма уделяется особое внимание. На территории края расположено около 900 памятников природы, в том числе 13 заказников, три национальных парка, ботанические сады, озера, водопады и другие интересные для любителей экологического туризма достопримечательности.
На сегодняшний день в регионе разработано несколько десятков туристских маршрутов, куда включены более 30 направлений и мест Приморья, подходящих для проведения экологических экскурсий. По словам сотрудников Туристско-информационного центра края, данные туры пользуются большой популярностью у российских и иностранных путешественников.
Напомним, в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в стране Годом экологии. В Приморье утвержден план основных мероприятий по его проведению, который включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды.
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