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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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По МТК "Приморье-2" отправлен первый транзитный контейнерный поезд
В его составе девять железнодорожных платформ с сорокафутовыми рефрижераторными контейнерами, груженными продуктами рыбопереработки. После перегрузки в порту Зарубино крупнотоннажные контейнеры морским путем отправились в Южную Корею.
В настоящее время ожидается подход южнокорейского судна, с которого на эти же платформы будут перегружены контейнеры с товарами народного потребления, и поезд вернется в КНР.
Напомним, железнодорожный пограничный переход Махалино (РФ) – Хуньчунь (КНР) возобновил свою деятельность в декабре 2013 года после 9-летнего перерыва. Он создавался в рамках международного транспортного коридора «Приморье-2» для перевозки транзитных грузов из стран АТР в направлении восточных провинций Китая и обратно. Проектная мощность – 3 млн тонн грузов в год.
Объем грузовых перевозок по данному переходу за 4 года составил 6,2 млн тонн. Только с начала 2017 года через него перевезено 2,4 млн тонн грузов. Основу грузопотока составлял уголь.
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