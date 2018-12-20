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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 12, 2018
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18 Декабря 2018, 10:25Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
18 Декабря 2018, 10:20Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
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18 Декабря 2018, 14:45 | Регион сегодня |
Александр КОРШЕНКО, директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Приморья: Нельзя закрыть поселковые свалки, не создав инфраструктуру
- Мы очень благодарны представителям Минприроды РФ, что они приехали в этом году во Владивосток на экологический форум "Мир без границ" и рассказали нам про новую систему обращения с отходами. Это очень важно, потому что реформа сложна и непонятна. В этой сфере видится много противоречий.
То, как эта сфера будет работать с 1 января 2019 года, вызывает много вопросов. Например, как быть, закрыв поселковые свалки и не создав новую инфраструктуру. Продолжаются разговоры по поводу плеча вывоза ТКО, которое увеличивается до 100-200 километров и более.
Естественно, это идет в стоимость тарифа. Мы выходили со своими предложениями на государственное утверждение инвестиционных программ по плану графиков строительства объектов инфраструктуры системы обращения отходов, чтобы с их появлением в течение 4-5 лет поочередно закрывать те объекты, которые связаны с рекультивацией территории.
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