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Дни корейского инвестора пройдут в марте во Владивостоке
В ходе обсуждения стороны затронули несколько ключевых вопросов сотрудничества Южной Кореи и Дальнего Востока России. Одним из первых стала тема реализации плана действий по развитию российско-корейского сотрудничества на Дальнем Востоке в рамках инициативы «9 мостов». Впервые ее озвучил Президент Республики Корея Мун Чже Ин во время выступления на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2017 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Это наша первая встреча в формате видеоконференции. Именно о таком формате взаимодействия мы договорились с вами на встрече 6 ноября в Сеуле. Вы поддержали работу в таком формате на регулярной основе. Уверен, что это будет способствовать более динамичному наращиванию нашего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке России», - подчеркнул после приветствия сторон Александр Галушка.
Министр напомнил, что ранее в ходе рабочей поездки в Сеул передал корейским коллегам подготовленный специалистами Минвостокразвития предварительный план реализации инициативы «9 мостов» на Дальнем Востоке. Тогда стороны договорились, что в первом полугодии 2018 года приступят к работе по реализации утвержденного плана.
"Вы поддержали проведение на регулярной основе «дней корейского инвестора». Мы предлагаем провести очередной такой день 5-6 марта во Владивостоке, имея в виду и ваши предложения о проведении встреч рабочих групп по «9 мостам» с участием российских и корейских заинтересованных ведомств и организаций. В ходе такой работы важно обсудить уже реализующиеся совместные проекты, а также определить новые", - прокомментировал Александр Галушка, Министр РФ по развитию Дальнего Востока.
По инициативе господина Сон Ен Гиля на полях «дня инвестора» будет проведено первое заседание Российско-Корейского совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций. С корейской стороны уже сформирован перечень участников совета, всего в него вошли 86 корейских компаний.
Следующим вопросом повестки двухсторонних переговоров стала поддержка реализации конкретных инвестиционных проектов. На сегодняшний день удалось достичь договоренности об участии корейского бизнеса в реализации проекта по строительству завода минеральных удобрений в Находке. Как отметил господин Сон Ен Гиль для корейских инвесторов сейчас главным вопросом является предоставление земли для строительства объекта.
«Также наши бизнесмены намерены участвовать в проекте по созданию рыбопромышленного комплекса на мысе Назимова и мы рассчитываем, что в ближайшее время он перейдет в активную стадию реализации. Еще один проект компании «LSnetworks» перешел к началу работу, для чего было создано предприятие во Владивостоке и надеемся, что уже на предстоящем «дне инвестора» они смогут продемонстрировать достойные результаты. Мы договорились развивать сотрудничество не только в области аквакультуры, но и по другим продуктам и услугам, в частности Корея планирует нарастить поставки СПГ из России», - сообщил Председатель Комитета.
Александр Галушка подтвердил готовность проводить консультации по наращиванию поставок в Корею ряда продуктов и услуг, в частности СПГ, произведенного на Дальнем Востоке.
Как подчеркнул глава Минвостокразвития для более эффективного двустороннего сотрудничества в Сеуле в ближайшее время будет открыт офис Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Так в настоящее время представители Агентства совместно с Корейским Агентством по содействию торговле и инвестициям «КОТРА» проводят работу по повышению информированности корейских партнеров о новой инвестиционной политике на Дальнем Востоке России, в частности, создается каталог инвестиционных возможностей на Дальнем Востоке для корейских инвесторов. А в скором времени для корейского бизнеса будет проведено «роад-шоу» дальневосточных инвестиционных проектов в таких сферах, как энергетика, аквакультура, инфраструктура, туризм, медицина и другие.
«Подтверждаем готовность к сотрудничеству в сфере здравоохранения и будем готовить межправительственное соглашение, предусматривающее создание условий для функционирования корейских медицинских учреждений на территории свободного порта Владивосток», - резюмировал Александр Галушка.
В ответ господин Сон Ен Гиль отметил, что для компаний важно прояснить условия лицензирования и условия работы на Дальнем Востоке.
Еще одним из приоритетных направлений сотрудничества является логистика. По словам Председателя Комитета сейчас рассматривается вопрос создания специальной группы по развитию сотрудничества в этой области.
«Возможно, мы создадим предприятие по развитию сотрудничества в логистическо-транспортной сфере. Также мы рассматривали возможность реализации проекта терминала в порту Зарубино, считаем, что его необходимо создавать в трехстороннем формате с Китаем ,чтобы обеспечить больший грузопоток. Для этого надо будет провести трехсторонние переговоры Россия –Китай-Корея. А также мы приветствуем вашу помощь по восстановлению проекта «Хасан – Раджин», - поделился господин Сон Ен Гиль.
В завершении стороны рассмотрели меры по увеличению товарооборота между странами.
«В первом квартале нового года нам нужно провести совместную работу по анализу продовольственного баланса Дальнего Востока России и Республики Корея, чтобы определить те области сельскохозяйственного производства, в которых мы можем сотрудничать, а не конкурировать. Мы готовы подготовить план указанной работы для дальнейшей работы с Минсельхозом Кореи», - предложил Министр России.
Господин Сон Ен Гиль отметил, что это хорошая инициатива и она обязательно будет реализована. Он пригласил всех участников встречи на предстоящие Олимпийские игры в Пхёнчане и подчеркнул, что корейская сторона поддерживает решение российских спортсменов участвовать в Играх.
"Мы приветствуем, решение российских спортсменов участвовать в индивидуальном порядке в Олимпиаде. Планируем активизировать группу поддержки для поддержки этих спортсменов", - рассказал он.
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