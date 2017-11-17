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Риск британских операторов во время съемок тигров в Приморье "был оправдан"
В Сихотэ-Алинском заповеднике закончились съемки главного сюжета для фильма компании «Netflix»
Три зимних сезона провели в Сихотэ-Алинском заповеднике британские операторы, выполняя съемки амурского тигра в дикой природе по заказу известной американской компании «Netflix». В этом году их основной целью стали заснеженные заповедные ландшафты, ради которых пришлось приехать специально из-за малоснежной зимы прошлого года.
Сюжет о Сихотэ-Алине и амурском тигре послужит началом 8-серийного сериала «Наша планета», цель которого - показать разнообразие лесов планеты и рассказать о важности их сохранения. Тигр здесь играет главную роль – как символ уссурийской тайги и венец пищевой пирамиды уникальной экологической системы, нарушение целостности которой может привести к катастрофе. Премьера фильма планируется на апрель 2019 года.
В этом году операторы Джеф Вилсон и Саймон Ниблет пробыли в заповеднике недолго, уже подводя итог большой общей работе. Текущая зима порадовала снегом, и пейзажи для фильма получились замечательные.
«В самом начале проекта мы долго и тщательно выбирали место съемок, - говорит Джеф Вилсон, - ведь могли бы не рисковать и снять тигра в каком-нибудь сафари-парке, но было важно получить кадры, где тигр находится в естественной своей среде и ведёт свой обычный образ жизни, типичный для дикого зверя. И риск был оправдан - те кадры, которые удалось получить – уникальны. В мире не так много материала высокого качества с амурским тигром в естественной среде, и мы гордимся тем, что удалось сделать».
При проведении съемок операторам познакомились и работали вместе со специалистами заповедника, людьми, которые изучают тигра и хорошо знают это животное.
«Хочется отметить высочайший профессионализм операторов и организаторов проекта, - комментирует Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника, - работа ими проделана колоссальная. Это и задолго до съемок проведенные «разведки», детальные планы поездок операторов, сотни часов в скрадках в зимней российской тайге… Думаю, и в других местах условия были далеки от курортных. Новый фильм по прогнозам его создателей должны посмотреть не менее 1,2 млрд. зрителей. А значит, и про Сихотэ-Алинский заповедник должна узнать седьмая часть населения планеты!»
Кроме России съемки проводились в США, Индии, Эфиопии, Мадагаскаре и других уникальных местах планеты. Но Сихотэ-Алинский заповедник поразил и удивил британских специалистов. Джеф Вилсон приехал в Россию впервые, и большое впечатление на него произвели огромные пространства не тронутой человеком природы.
«Если у меня будет возможность приехать в заповедник ещё раз, то я с удовольствием это сделаю, - говорит Джеф, - мне хотелось бы снять фильм непосредственно о заповеднике, показать его красоту в разные времена года, особенно золотой осенью, фото которой я видел в архиве. А еще я бы хотел просто побыть в тайге, может быть в качестве туриста, наслаждаться лесом и не думать о работе».
Работы по съемкам российского сюжета для документального фильма завершены, но проект продолжается. Нам же остается ждать следующего года, чтобы увидеть результат, который обещает быть грандиозным.
Фото Николая Рыбина.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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