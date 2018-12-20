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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 19 Января, 18:04 |
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Резидент свободного порта внедрил новую технологию перевалки сыпучих грузов
Инвестиционный проект на сумму 6,5 млн рублей реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», создано 43 рабочих места.
«Реформа логистики сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков и влаги, заключается в использовании одноразовых полимерных гибких вкладышей и вспомогательной рамы при погрузке в полувагоны, - поясняет директор ООО «СП ВЛ ЛОДЖИСТИК» Владимир Новокшонов. – Технология запатентована, и мы уже приступили к работе в морском порту Ванино».
Компания оборудовала на территории Ванинского морского торгового порта участок по подготовке полувагонов к погрузке глинозема и отправке на алюминиевые заводы в центральную часть России. Здесь же расположен склад хранения вкладышей и рам.
Используемая инновационная технология погрузки, по сравнению с другими, позволяет выполнять операции по подготовке мягких вагонных вкладышей на площадке вне полувагонов и быстрее крепить их в полувагон, в конечном итоге минимизирует порожние пробеги подвижного состава и улучшает весь процесс погрузки сыпучих грузов при сохранении высокого качества операций.
В дальнейшем, по мнению резидента свободного порта, возможна трансляция данной технологии на другие виды груза, в связи с чем планируется продолжить осуществление инвестиций в научно-исследовательские и конструкторские разработки в области железнодорожных перевозок, востребованные в металлургической, химической, агропромышленных и прочих отраслях экономики.
«На территории свободного порта Владивосток наблюдается хорошая динамика по реализации проектов. Режим льготного хозяйствования, действующий сегодня на территории пяти регионов Дальнего Востока, предоставляет предпринимателям хорошие возможности реализовать свои бизнес-идеи при действенной поддержке государства», – отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.
На сегодняшний день по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» резиденты свободного порта Владивосток уже инвестировали в экономику региона более 54 млрд рублей, создав 6590 рабочих места. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1088. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 591,5 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано около 61 тысячи рабочих мест.
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