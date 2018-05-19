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Во Владивостоке начался демонтаж сооружений на площадке строительства ТЭЦ "Восточная"
На месте будущей станции строительные бригады подрядной организации уже приступили к разбору 60-метровой кирпичной дымовой трубы старого здания котельной. Сложность данного этапа заключается в том, что демонтаж проходит вблизи действующего оборудования теплоисточника. Чтобы не повредить теплотрассы и оборудование бойлерной, большинство работ будет вестись вручную, с привлечением промышленных альпинистов. Так на полный разбор дымовой трубы уйдет до двух месяцев, сообщили журналу "дальневосточный капитал" в Департаменте общественных коммуникаций ОАО «РАО ЭС Востока».
По проекту почти все здания и сооружения действующей ЦПВБ, построенные еще в 60-70-х годах прошлого века, будут демонтированы. Полностью завершить работы по подготовке площадки под строительство нового генерирующего объекта планируется к концу апреля 2014 года. До этого времени на территории ежедневно будут трудиться 60 человек и 10 единиц техники.
Проведение демонтажных работ не помешает подаче теплоснабжения жителям г. Владивостока.Уже в мае строители приступят к возведению новых сооружений будущей ТЭЦ «Восточная».На сегодняшний день изыскательские работы по проекту полностью завершены, получены все необходимые разрешения. В феврале 2013 года РАО ЭС Востока получило положительное заключение государственной экспертизы по проекту «Строительство ТЭЦ «Восточная».
Досье "Дальневосточного капитала": ТЭЦ «Восточная» - это один из ключевых инвестиционных проектов, реализуемых холдингом «РАО ЭС Востока» на юге Приморского края. Финансирование строительства ведется за счет собственных средств и средств, выделенных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в рамках целевых кредитных линий общим объемом в 5 млрд рублей. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на площадке должны быть завершены комплексным опробованием в конце третьего квартала 2015 года. После этого начнутся режимные испытания.
ТЭЦ «Восточная» будет построена во Владивостоке на площадке уже существующего энергообъекта - Центральная пароводяная бойлерная (ЦПВБ). Электрическая мощность новой станции составит 139,5 МВт, тепловая - 421 Гкал/ч в горячей воде и 11 Гкал/ч в паре. Благодаря размещению новых газотурбинных установок с котлами-утилизаторами и пиковых водогрейных котлов ТЭЦ «Восточная» станет самостоятельным энергообъектом, снабжающим потребителей тепловой и электрической энергией. Топливом для новой станции станет природный газ.
Ввод в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная» позволит обеспечить около 20% потребности города в электроэнергии, решить вопрос теплоснабжения новых жилых районов и улучшить экологию города за счет использования природного газа в качестве топлива. По расчетам специалистов, станция сможет подавать электроэнергию в более чем 50 тысяч квартир и снабжать теплом более 600 многоквартирных домов. Кроме того, благодаря реализации проекта, энергетики смогут перераспределить загрузку теплоисточников и увеличить располагаемую мощность на Владивостокской ТЭЦ-2 на 280 Гкал/ч для теплоснабжения г. Владивостока.
Развитие энергетики Приморья – ключевой приоритет деятельности РАО ЭС Востока. Край развивается опережающими темпами и нуждается в современной энергетической инфраструктуре. Помимо строительства ТЭЦ «Восточная», РАО ЭС Востока завершает перевод на газ Владивостокской ТЭЦ-2 – главного городского энергоисточника. На данный момент модернизированы 10 из 14 котлоагрегатов. Энергохолдинг также готовит к реализации проекты по замене квартальных котельных на современные мини-ТЭЦ с КПД до 80%. Кроме того, ведутся работы в сетевом комплексе, направленные на снятие ограничений по передаче энергии в отдаленные районы.
Досье "Дальневосточного капитала": ОАО «РАО Энергетические системы Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании, такие как: ОАО «ДРСК», ОАО «ДГК», ОАО «ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ОАО «Передвижная энергетика» и ряд непрофильных компаний. Установленная электрическая мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав ОАО «РАО ЭС Востока», составляет 9087 МВт; тепловая мощность - 17 892 Гкал/час; протяженность электрических сетей всех классов напряжения более 102 тыс. км. Основной акционер – ОАО «РусГидро».
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.
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