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19 Февраля 2014, 13:53 | Регион сегодня

Во Владивостоке начался демонтаж сооружений на площадке строительства ТЭЦ "Восточная"

На площадке владивостокской Центральной пароводяной бойлерной (ЦПВБ) началась подготовка пространства под строительство ТЭЦ "Восточная" ОАО "РАО Энергетические системы Востока". Топливом для новой станции станет природный газ.

На месте будущей станции строительные бригады подрядной организации уже приступили к разбору 60-метровой кирпичной дымовой трубы старого здания котельной. Сложность данного этапа заключается в том, что демонтаж проходит вблизи действующего оборудования теплоисточника. Чтобы не повредить теплотрассы и оборудование бойлерной, большинство работ будет вестись вручную, с привлечением промышленных альпинистов. Так на полный разбор дымовой трубы уйдет до двух месяцев, сообщили журналу "дальневосточный капитал" в Департаменте общественных коммуникаций ОАО «РАО ЭС Востока».

По проекту  почти все здания и сооружения действующей ЦПВБ, построенные еще в 60-70-х годах прошлого века, будут  демонтированы. Полностью завершить работы по подготовке площадки под строительство нового генерирующего объекта планируется к концу апреля 2014 года.  До этого времени на территории ежедневно будут трудиться 60 человек и 10 единиц техники.

Проведение демонтажных работ не помешает подаче теплоснабжения жителям г. Владивостока.Уже в мае строители приступят к возведению новых сооружений будущей ТЭЦ «Восточная».На сегодняшний день изыскательские работы по проекту полностью завершены, получены все необходимые разрешения. В феврале 2013 года РАО ЭС Востока получило положительное заключение государственной экспертизы по проекту «Строительство ТЭЦ «Восточная».

Досье "Дальневосточного капитала": ТЭЦ «Восточная» -  это один из ключевых инвестиционных проектов, реализуемых холдингом «РАО ЭС Востока» на юге Приморского края.  Финансирование строительства ведется за счет собственных средств и средств, выделенных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в рамках целевых кредитных линий общим объемом в 5 млрд рублей. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на площадке должны быть завершены комплексным опробованием в конце третьего квартала 2015 года. После этого начнутся режимные испытания. 

ТЭЦ «Восточная» будет построена во Владивостоке на площадке уже существующего энергообъекта - Центральная пароводяная бойлерная (ЦПВБ).  Электрическая мощность новой станции составит 139,5 МВт, тепловая - 421 Гкал/ч в горячей воде и 11 Гкал/ч в паре. Благодаря размещению новых газотурбинных установок с котлами-утилизаторами и пиковых водогрейных котлов ТЭЦ «Восточная» станет самостоятельным энергообъектом, снабжающим потребителей тепловой и электрической энергией. Топливом для новой станции станет природный газ.

Ввод в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная» позволит обеспечить около 20% потребности города в электроэнергии, решить вопрос теплоснабжения новых жилых районов и улучшить экологию города за счет использования природного газа в качестве топлива. По расчетам специалистов, станция сможет подавать электроэнергию в более чем 50 тысяч квартир и снабжать теплом более 600 многоквартирных домов. Кроме того, благодаря реализации проекта, энергетики смогут перераспределить загрузку теплоисточников и увеличить располагаемую мощность на Владивостокской ТЭЦ-2 на 280 Гкал/ч для теплоснабжения г. Владивостока.

Развитие энергетики Приморья – ключевой приоритет деятельности РАО ЭС Востока. Край развивается опережающими темпами и нуждается в современной энергетической инфраструктуре. Помимо строительства ТЭЦ «Восточная», РАО ЭС Востока завершает перевод на газ Владивостокской ТЭЦ-2 – главного городского энергоисточника. На данный момент модернизированы 10 из 14 котлоагрегатов. Энергохолдинг также готовит к реализации проекты по замене квартальных котельных на современные мини-ТЭЦ с КПД до 80%. Кроме того, ведутся работы в сетевом комплексе, направленные на снятие ограничений по передаче энергии в отдаленные районы.

Досье "Дальневосточного капитала": ОАО «РАО Энергетические системы Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании, такие как: ОАО «ДРСК», ОАО «ДГК», ОАО «ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ОАО «Передвижная энергетика» и ряд непрофильных компаний. Установленная электрическая мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав ОАО «РАО ЭС Востока», составляет 9087 МВт; тепловая мощность - 17 892 Гкал/час; протяженность электрических сетей всех классов напряжения более 102 тыс. км. Основной акционер – ОАО «РусГидро».

Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток. 

 

 

Теги: ТЭЦ "Восточная"  газ 


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