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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 24 Февраля, 01:06 |
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В Приморье для удобства автомобилистов популярный автопортал интегрирован с Госуслугами
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края, новые функции сайта стали возможны после интеграции автомобильного сайта с Единым порталом госуслуг, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Оплатить штрафы, госпошлины и оформить авто приморцы теперь могут на одном из посещаемых автомобильных порталов.
«Для автовладельцев это гораздо удобнее, чем заходить сразу на несколько сайтов. До этого возможность воспользоваться госуслугами была на порталах госорганов и крупных электронных почтовых сервисах. Сотрудничество с отраслевыми порталами – новое, востребованное и очень перспективное направление», – сообщили в ведомстве, добавив, что работа будет продолжена.
Отметим, сейчас на автомобильном портале все желающие могут дистанционно оформить водительское удостоверение, узнать о штрафах и оплатить их, зарегистрировать свое транспортное средства. При этом оплата госпошлин через сайт будет ниже на 30%.
Отметим, что в Приморском крае ведется активная работа по увеличению количества и качества электронных услуг.
Зарегистрироваться на Едином портале можно как самостоятельно на сайте, так и с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы».
Напомним, совершенствование системы получения государственных услуг вошло в перечень майских Указов Президента России Владимира Путина. В 2018 году доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, должна составить не менее 70%.
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Попробовали записать ребенка через сайт госуслуг в поликлинику, дутый номер и проблема не на нашей стороне, приехали в поликлинику - на сегодня, на завтра не записаться. . новомодное слово коол-центр тоже звонки не проходили. . вот и надейся. Благополучно все пролечили в платной клинике, вот такая наша бесплатная медицина и сами услуги. .
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