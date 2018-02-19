|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 24 Февраля, 03:10 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Новый гимн" Владивостока теперь может услышать каждый желающий
Проект «Звуки Владивостока», созданный кипрским композитором Мариосом Иоанну Элиа в рамках работы в арт-резиденции «Заря» и в сотрудничестве с жителями города, опубликован в свободном доступе на YouTube. Теперь аудиовизуальный портрет города может посмотреть и услышать каждый.
Российская премьера фильма «Звуки Владивостока» состоялась в рамках показа в ЦСИ «Заря» в декабре. В январе проект был показан в рамках кинофестиваля Hellas FilmBox Berlin. Сейчас полная версия фильма выложена на Youtube-канале «Sound of Vladivostok / Звуки Владивостока», где также можно увидеть, как создавался фильм и услышать отзывы с премьеры.
Sound of Vladivostok / Звуки Владивостока
Проект был признан критиками как «новый гимн» Владивостока и неоднократно отмечен международными СМИ: так, CNN назвал «Звуки» «исключительной музыкальной работой, которая имеет большое значение», а немецкие издания — «монументальной работой с завораживающими звуками и потрясающей визуализацией, которые авторам удалось собрать вместе совершенно новым способом». Благодаря успеху проекта авторы получили предложения презентовать проект в других европейских городах. Кроме того, проект завоевал гран-при «Серебряный Лучник - Дальний Восток» и 16 февраля представил регион в финале премии в Москве.
«Впервые, за всё время работы арт-резиденции, мы смогли обратиться к области звука и музыке, которая всегда нас интересовала, но возможность сделать что-то новое во Владивостоке представилась, только когда мы увидели предложение Мариоса, – комментирует главный куратор Центра современного искусства «Заря» Алиса Багдонайте. – Изначально мы сомневались: проект казался нам очень масштабным и амбициозным, а потому рискованным, но мы всё же решили попробовать, и это было правильно: композитору действительно удалось объединить весь город вокруг своей идеи и всех воодушевить».
Напомним, что в создании аудиовизуального портрета города приняли участие в общей сложности около 350 музыкантов и более 20 коллективов, среди которых - симфонический и духовой оркестры, ансамбли традиционных и ударных инструментов, хор, исполнитель на терменвоксе и даже рэпер. Десятки жителей Приморского края поделились информацией о самых любимых местах, где можно услышать характерные урбанистические звуки. В музыкальные записи органично включены звуки, отражающие характер повседневной жизни города: рычание амурского тигра, хруст льда, ветер, крики чаек, звук реактивного самолета, гул кораблей, шум рации и колокольный перезвон.
«Этот город неповторим, ему нет подобных во всем мире, — говорит о Владивостоке автор проекта Мариос Иоанну Элиа. — С точки зрения его истории, географии, визуальной и акустической эстетики, и, конечно, людей, населяющих его. В нем жив дух его прошлого».
Всего команда проекта сделала более 600 записей звуков, а также провела съемки наиболее важных и сокровенных видов Владивостока. Музыкальные и визуальные декорации Владивостока меняются от сезона к сезону, и особенно велик контраст между зимой и весной. Часть материалов для проекта собиралась в суровых погодных условиях, при температурах до −15°C. Записи сделаны в том числе на льду залива Петра Великого, на поверхности замерзшего моря. Съемки и монтаж фильма осуществил Костис Николас.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Sawayama Corporation может открыть новую круизную линию с Дальним Востоком
- Жители Приморья смогут на ярмарке купить товары из Крыма
- Мини-завод СПГ в Приморье закроет все потребности региона в данном виде топлива
- День корейского инвестора пройдет в Приморье
- Одиннадцатиэтажный гостиничный комплекс "Naga Vladivostok" возведут до конца года
- Жители Приморья примут участие в экологической акции "Час земли"
- Международная регата больших парусников впервые пройдет во Владивостоке
- Приморские рыбаки первыми в стране начали осваивать глубоководные ресурсы
- Первую японскую гостиницу могут открыть во Владивостоке на мысе Бурный
- Стать таксистом в Приморье стало еще легче
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.