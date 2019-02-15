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Вторник| 19 Февраля, 13:39 |
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Тигр Амур станет собственностью Приморского края
Тигра Амура, который знаменит своей дружбой с козлом Тимуром, передадут в собственность Приморского края. В настоящее время прорабатывается соответствующий механизм, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
По словам директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова, сейчас готовятся документы о передаче тигра из Хабаровского края в собственность Приморского края.
«На данный момент тигр находится в приморском Сафари-парке. Здесь созданы все условия для его комфортного проживания», – отметил он.
Напомним, что тигр Амур стал знаменит в 2015 году, после того как подружился с другим питомцем Сафари-парка – козлом Тимуром. Хищник находится в Приморье как имущество Хабаровского края, переданное на условиях временного содержания. В 2017 году договор истек, и власти Хабаровского края решили подарить тигра Администрации Приморья.
Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать механизм, который позволит юридически закрепить тигра на той территории, где он находится сегодня, – в Приморском крае.
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