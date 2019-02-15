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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 20 Февраля, 00:20 |
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Во Владивостоке обещают учитывать мнение населения по точечным застройкам
«Мы готовы защищать интересы людей и не выдавать разрешение на строительство точечных объектов, если они явно ухудшают ситуацию в районе», - заявил сегодня в ходе пресс-конференции и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк.
Руководитель администрации напомнил, что буквально на днях он встретился с жителями домов в районе улиц Прапорщика Комарова, Уткинской и Нерчинской, где сообщил, что на месте снесенного в прошлом году барака в районе Уткинской, 21, будет обустроена спортивная площадка. «Разрешений на строительство многоэтажного дома мы здесь не выдавали и выдавать не планируем», - сообщил Олег Гуменюк.
Администрация обратились в Росреестр – чтобы зарегистрировать право муниципальной собственности на этот земельный участок. «Как только оформим документы, будем готовить проект: здесь нужна спортплощадка, а не многоэтажка», - заверил исполняющий обязанности мэра города.
Также Олег Гуменюк напомнил, что пока не поставлена точка в борьбе за сквер Строителей в районе проспекта Красного Знамени, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Мы понимаем, что в этом месте очень плотная застройка, и правильным было бы сохранить там сквер. На сегодня по решению суда там выдано разрешение на строительство, однако администрация отказала застройщику – компании «Арион» - в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений. Сделаем все возможное, чтобы отстоять этот зеленый островок», - сказал Олег Гуменюк.
К сожалению, по ряду адресов, где строительство явно неуместно и противоречит интересам жителей, принято решение суда, которое обязывает администрацию города выдать разрешение на строительство. Такая ситуация сложилась на ул. Надибаидзе, 1 – суд обязал администрацию выдать разрешение на строительство. Однако в разрешении на снос зеленых насаждений отказано, в связи с чем стройка приостановлена.
Администрация города была вынуждена «отменить отмену» стройки на ул. Кирова, 14. Дело в том, что разрешение на строительство жилого комплекса «Киров» было выдано в 2017 году по решению суда. В 2018 году разрешение было отменено «в порядке самоконтроля», однако сразу же поступил протест прокуратуры, в котором говорилось, что отмена незаконна, и содержалось требование – отменить данное постановление об отмене. В связи с чем застройщик вновь получил право на строительство в этом районе.
«Действительно, мы столкнулись с последствиями неверно принятых в прошлом решений по строительству, однако сейчас готовы рассматривать эти вопросы более внимательно, с учетом мнения жителей и интересов развития города», - заявил Олег Гуменюк.
Анастасия Котлярова (фото)
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