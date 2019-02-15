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В Приморье вложат 5,8 млн рублей в производство имбирных пряников

Резидент Свободного порта Владивосток создает предприятие мощностью 10 тонн пряников

Производство натурального имбирного печенья, пряников и коврижек наладит во Владивостоке ИП Хроленко И.К. - резидент Свободного порта Владивосток. Инвестиционный проект стоимостью 5,8 млн рублей будет реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Основной продукцией нового резидента СПВ станут медово-имбирные пряники и наборы с декоративным оформлением под заказ, а также домашние десерты и напитки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Мы уже подобрали крупных поставщиков для производства, которые обеспечат нас сырьем высокого качества по более низким ценам, - говорит индивидуальный предприниматель Ирина Хроленко. - Предпочтение отдали компаниям из Приморского края. Надеемся, что натуральный вкус и привлекательное оформление наших сладких угощений обеспечит популярность у конечного потребителя».

Проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания, в котором будут расположены кондитерский цех, оснащенный оборудованием российского производства, студия художественного оформления продукции, склад и точка быстрого питания под собственным брендом. Благодаря реализации будет создано семь новых рабочих мест. Запустить предприятие мощностью 10 тонн пряников и печенья резидент СПВ планирует в следующем году, с последующим обновлением и расширением ассортимента.

Реализация будет осуществляться как в розницу, через интернет ресурсы, так и оптом. Основными покупателями станут жители Приморья, Сахалина и центральных регионов России, а затем предприниматель И.К. намерена выйти на рынки Японии, Южной Кореи и Китая.

«На территории свободного порта Владивосток наблюдается хорошая динамика по реализации проектов. Режим льготного хозяйствования, действующий сегодня на территории пяти регионов Дальнего Востока, предоставляет предпринимателям хорошие возможности реализовать свои бизнес-идеи при действенной поддержке государства», – отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.

На сегодняшний день по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» резиденты свободного порта Владивосток уже инвестировали в экономику региона более 54 млрд рублей, создав 6590 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1113. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 596,6 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано около 61 тысячи рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: СПВ  инвестиции  производство  Корпорация развития Дальнего Востока 


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