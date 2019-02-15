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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 01, 2019
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18 Декабря 2018, 10:25Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
18 Декабря 2018, 10:20Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
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19 Февраля 2019, 16:53 | Регион сегодня
Жителям Владивостока предлагают навагу за 45 рублей, а минтай – за 60
Самая доступная рыба представлена на "Рыбном рынке" Владивостока
По информации краевого департамента лицензирования и торговли, сейчас навагу и минтай выгоднее всего покупать на «Рыбном рынке» во Владивостоке, который расположен на улице Русская, 16.
«Навага здесь продается от 45 рублей за килограмм при средней цене на рынке 80 рублей. Минтай стоит 60 рублей», – отметили специалисты.
Самая низкая цена на горбушу зафиксирована в торговых сетях. В рамках программы «Приморская рыба» она продается по 118 рублей за килограмм.
Напомним, социальная программа «Приморская рыба» инициирована Губернатором края Олегом Кожемяко. С начала ее действия в конце прошлого года было реализовано больше тысячи тонн рыбной продукции по доступным ценам.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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И опять - жителям Владивостока. А вымирающие посёлки перебьются
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