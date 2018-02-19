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Рыбаки Приморья выловили почти 1000 тонн палтуса
По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, приморские рыбаки увеличили вылов камбалы и палтуса по сравнению с прошлым годом.
«По состоянию на 1 марта добыто 577 тонн камбалы (увеличение на 50 тонн), квоты освоены на 27%. Палтуса выловлено 957 тонн (увеличение на 568 тонн), освоение квот составило 16%», – сообщили в ведомстве.
Всего с начала года добыто почти 170 тысяч тонн водных биоресурсов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Отметим, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.
«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других», – обозначил Андрей Тарасенко.
Напомним, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений Президента России Владимира Путина. Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
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Попробуйте простому человеку купить этот палтус. . . А сейчас еще 6 лет застоя впереди))) Нда. . .
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