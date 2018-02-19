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На Русском острове построят гостинично-развлекательный комплекс с залами на 5000 мест

Кроме того, жителям Приморья обещают шоколадные яйца с сюрпризами и колбасу премиум-класса

12 заявок на получение статуса резидента свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития поступило в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на прошлой неделе. Общий объем заявленных инвестиций составил 3,3 млрд рублей. Выполнение этих проектов создаст в регионе более 770 новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Потенциальные резиденты, желающие вести инвестиционную деятельность в СПВ, нацелены на сферу жилого, торгово-развлекательного строительства и промышленности.

Компания «НИКТА» решила выстроить на острове Русском, который превратился в центр проведения деловых мероприятий федерального уровня, современный гостинично-развлекательный комплекс с конференц-залами на 5000 мест, многофункциональным пресс-центром, специализированными выставочными площадями и кемпингом.

ООО «Примтехсервис» намеревается открыть во Владивостоке автосервис с высоким качеством оказания услуг и организовать круглосуточную автостоянку, а компания «Дем» выступила с проектом создания объектов коммерческого назначения.

Открытие завода по производству шоколадной продукции значится в планах ООО «Гудвин». Инвестор нацелен на выпуск печенья и шоколадных яиц с сюрпризами, ориентируясь на данные, которые свидетельствуют о том, что в последние десять лет среднестатистический житель России ежегодно съедает до 4,5 кг шоколадных кондитерских изделий, а в сентябре прошлого года этот показатель установился на уровне 4,9 килограммов на человека.

Индивидуальный предприниматель Циомик М.В. выступил с проектом создания во Владивостоке цеха глубокой мясопереработки и выпуска продукции премиум-качества под брендом «Приморские колбасы».

ООО «ДВТехОйл» рассчитывает открыть специализированный розничный магазин по продаже доступной фасованной мороженой рыбы.

Общий инвестиционный портфель восьми заявок на инвестдеятельность в СПВ, поступивших на минувшей неделе на рассмотрение в АО «КРДВ», составил около 300 млн рублей. В ходе реализации проектов будет создано 132 новых рабочих места.

Четыре территории опережающего развития, созданные в Хабаровском, Камчатском, Приморском краях и Сахалинской области, привлекли на минувшей  неделе потенциальных инвесторов.

Так, выращиванием в открытом грунте и реализацией в свежем виде вишни, облепихи, малины, смородины, клубники и жимолости намерена заняться компания «Дальневосточные ягоды». Местом для открытия производства выбрана ТОР «Хабаровск».

ООО «Соба» выступила с проектом создания в ТОР «Михайловский» сельскохозяйственного предприятия по выращиванию сои, а в дальнейшем и кукурузы. Для успешной реализации проекта потребуется приобретение: зерносушильного комплекса, элеваторов и комбикормового мини-завода. В планах также организация базы для проживания персонала и размещение ангаров для ремонта техники.

В ТОР «Горный воздух» потенциальный резидент хочет построить многофункциональный торгово-развлекательный центр. ТРЦ «Аллея» будет ориентирован на предоставление услуг и товаров сахалинцам в формате «город в городе».

Четверо потенциальных резидентов ТОР готовы инвестировать в реализацию заявленных проектов 2,9 млрд рублей и создать 637 новых рабочих мест.  

«Со своей стороны мы создаем для бизнеса максимально благоприятные условия работы с проектами, чтобы новые предприятия открывались на Дальнем Востоке, создавалась в этой части мира новая экономика, появлялись новые рабочие места для людей. Это магистральное направления развития Дальнего Востока», – заявлял ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

На сегодняшний день на рассмотрении в АО «КРДВ» находятся 58 заявок об инвестиционной деятельности на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток на общую сумму более 50 млрд рублей и планами создания более 3230 рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Русский  ТОР  СПВ  производство  Горный воздух 


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