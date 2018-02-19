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19 Марта 2018, 20:27 | Регион сегодня

В Приморье впервые в России начали реабилитацию тигриной семьи

В ближайшие дни к трем тиграм выпустят пятнистого оленя

Тигрица и два её тигренка, отловленные у села Алексей-Никольское в феврале-марте, помещены в один просторный вольер реабилитационного центра в Алексеевке. Опеку над полосатым семейством взял Центр «Амурский тигр».

Сразу после отлова тигры находились в разных вольерах, которые располагались по соседству. Для того, чтобы воссоединить семью, специалистам нужно было убедиться, что тигрица здорова. Сейчас тигров поместили в один просторный вольер площадью 1,2 га.

«Мы ждали результаты анализов на инфекционные заболевания. Как только стало ясно, что тигрица здорова, на заседании рабочей группы под председательством директора департамента охотничьего надзора было принято решение воссоединить семью, — комментирует директор МРООО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко. – Сейчас мы будем пристально наблюдать за тигриной семьей, насколько у полосатой хищницы развит материнский инстинкт. Но, судя по всему, все нормально: тигрята жмутся к тигрице, она их вылизывает, что очень типично для кошек».

В ближайшие дни к тиграм выпустят пятнистого оленя, чтобы понять, как тигрица учит своих детей охотиться и делится ли она с ними добычей.

«Многие забывают о том, что для дикого животного оказаться в руках человека – очень сильный стресс, который, в том числе, влияет на поведенческие особенности животного. Эта ситуация лишний раз убедила нас в этом. Поведение тигрицы на первом этапе, когда со своими детьми она общалась через сетку вольера, было не таким, как нам хотелось видеть, так как создавалось впечатление, что как-будто это не её тигрята. Потом, по степени снижения уровня стресса, она стала больше обращать на них внимание. Когда, выдержав своеобразный карантин, открыли заслонку между вольерами, то радостного воссоединение семьи, как это принято показывать для людей в ток-шоу, не произошло. Если тигрица после некоторого времени одного тигрёнка подпустила, то второй сторонился сестры и мамы ещё довольно продолжительное время. Сейчас же можно говорить о том, что последствия стресса по большей части преодолены, так как тигрица и её тигрята ведут себя как одна счастливая семья. В скором времени будут проведены несколько тестов, а затем комиссия экспертов примет решение, где и как выпускать тигриную семью, и возможно ли это», — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр», к. б. н. Сергей Арамилев.

Судьба тигриной семьи решится позже. Если тигрица будет и впредь проявлять материнскую заботу и её поведение не вызовет у специалистов сомнений, тогда семейство в полном составе будет выпущено в наиболее благоприятном ареале. Если же поведение тигрицы вызовет вопросы, тогда маму и детенышей придется разлучить. Тигрята пройдут курс реабилитации и будут выпущены, а тигрица навсегда останется жить в неволе. Специалисты же надеются, что тигриное семейство разлучать не придется.

«Теперь семья воссоединилась по-настоящему. Наблюдать за этим воссоединением было очень трогательно. Сейчас все члены семьи ведут себя очень хорошо, тепло, тигрята играют между собой и пытаются привлекать маму. Очень надеемся, что так будет и дальше, потому что хотелось бы выпустить тигрицу с котятами в дикую природу вместе», — комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Напомним, что в начале года тигрица повадилась охотиться собак из села Алексей-Никольское, и по этой причине была изъята 2 февраля. Однако специалисты сразу определили, что собак она добывала для тигрят. Тигрята были отловлены 20 февраля и 8 марта и также помещены в центр реабилитации.

«Это первый опыт отлова целой семьи тигров в процессе разрешения конфликтной ситуации, – говорит старший координатор отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, к. б. н. Алексей Костыря. — После тщательных наблюдений было принято взвешенное решение объединить их в одном вольере для дальнейшей реабилитации и подготовки к выпуску в природу. Таким образом, у нас есть редчайшая возможность для приобретения богатейшего и уникального опыта реабилитации целой семьи тигров, который в дальнейшем может быть использован не только в России, но и в других странах где обитают тигры».

Все расходы по содержанию тигриной семьи Центр «Амурский тигр» взял на себя.

В операции по спасению тигрицы и её детенышей были задействованы специалисты департамента охотничьего надзора Приморского края, Центра «Амурский тигр», МРОО «Центр «Тигр» и WWF России.

Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.

Фото – МРОО Центр «Амурский тигр»

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: амурский тигр  wwf 


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