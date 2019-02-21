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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 20 Марта, 01:48 |
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Вадим Заусаев: Две дальневосточные тенденции обостряют проблемы безопасности России
Гость журнала "Дальневосточный капитал" - Вадим Заусаев, доктор экономических наук, профессор
«Если у нас не хватит жизненных соков на зарубцевание всех нанесенных России ран, то наиболее отдаленные…части ее…могут…безболезненно и незаметно отпасть … и мы будущими поколениями будем за это привлечены к ответу …». Эти слова П.А. Столыпина, высказанные в 1908 г. на Государственной Думе России при защите проекта завершения строительства Транссиба, актуальны и в настоящее время. Они должны быть перед глазами российских чиновников, принимающих решения по Дальнему Востоку. Макрорегион стоит на переломе развития. И от того, какая политическая воля возобладает, зависит будущее макрорегиона, да и всей России.
Президентом России Владимиром Путиным поставлена стратегическая задача к 1 сентября разработать Национальную Программу развития Дальнего Востока (Национальная Программа). Но есть опасения, что готовится очередной документ «на полку». Прошло уже шесть месяцев, а системного анализа и научного видения будущего макрорегиона нет. Без этого любые проекты и мероприятия, даже с учетом мнений дальневосточников и обеспеченные финансированием – как дом на песке. Они не дадут ожидаемого результата.
Данные концептуальные основы подготовлены по материалам ФАУ «ДальНИИ рынка», который успешно проводил научные работы в 1992-2017 гг. Его исследования показали, что в результате рыночных преобразований северные регионы Дальнего Востока, усилившие сырьевую специализацию и существенно сократившие население, привели в большее соответствие с коммерческими принципами хозяйствования свою воспроизводственную основу. Южные, приграничные регионы, сохранившие более диверсифицированную экономику, это сделать не смогли. Они находятся в зоне риска, что опасно с геостратегических позиций.
В результате в макрорегионе формируются две фундаментальные тенденции – снижение демографического потенциала и примитивизация хозяйства, – которые усиливаются под воздействием друг на друга и вкупе обостряют проблемы безопасности России.
Методом «проб и ошибок» в макрорегионе формируется консервативно-сырьевой сценарий, который постепенно трансформируется в либерально-сырьевой, наиболее коммерчески эффективный, базирующийся на концессионных отношениях, массированном привлечении иностранных капитала и рабочей силы, ведущий к экономической потере Дальнего Востока. Альтернативным является национальный сценарий, предполагающий превращение макрорегиона в драйвер российской экономики и требующий на начальном этапе значительных как финансовых, так и административных государственных ресурсов.
Его основополагающая идея – рассмотрение Дальнего Востока как геостратегического региона России, требующего особого государственного подхода к решению социально-экономических проблем, качественной модернизации экономики, закрепления и преумножения населения, роста человеческого капитала. Начало этих преобразований должно быть положено в Национальной Программе.
Главное требование к ней видится в максимальном учете при ее разработке и реализации фундаментальных особенностей макрорегиона: окраинности, высокой затратности жизнедеятельности и социально-экономической неоднородности.
В качестве концептуальных положений общего характера следует рассматривать: формирование быстрорастущего постоянного населения и диверсифицированной экономики на приграничном юге, стягивание жителей в большие и малые селитебные центры и создание в них максимально комфортных условий проживания, расширение вахтовых методов организации труда на севере; осуществление специальной экономической политики, включающей преференциальные режимы хозяйствования для бизнеса, в том числе совершенствование ТОР и СПВ, инфраструктурное обустройство территории и человека, принятие противозатратного кодекса в естественных монополиях и компаниях с государственным участием, а также органах государственной власти; максимальное использование естественной основы регионального воспроизводства и природной ренты для развития перерабатывающих отраслей; социально-экономическое районирование Дальнего Востока с выделением Республики Саха (Якутия), северных и южных регионов со своими масштабами и спецификой развития; размещение производительных сил на основе формирования территориальных центров экономического роста с ранжированием их по уровням значимости (федеральный, региональный, локальный и местный), каждый из которых будет иметь свои особенности социально-экономического развития.
На федеральном уровне видятся следующие первоочередные меры: стимулирование развития рентных отраслей в центре цепочки вертикально-интегрированных структур, где вначале воспроизводство и геологоразведка, а в конце – переработка; вовлечение ресурсов бизнеса в экономику с последующей компенсацией их за счет будущих налогов и платежей; освобождение дальневосточного бизнеса в реальном секторе экономики от всех федеральных налогов; расширение полномочий субъектов в распоряжении и пользовании природными ресурсами; увеличение налогооблагаемой базы субъектов за счет закрепления бизнеса по месту деятельности; реструктуризация госдолга, в том числе списание его обоснованной части; установление надежных и доступных связей субъектов с «материнской» стороной за счет регулирования транспортных тарифов; гармоничное сочетание экономических, политических и социальных интересов при реализации крупных проектов; освобождение бизнеса от выплаты дальневосточных надбавок и льгот, осуществление пилотного проекта на примере ТОР «Комсомольск» для выявления положительных и отрицательных последствий; принятие федерального закона Российской Федерации «О развитии Дальнего Востока», как институциональной основы развития субъектов ДФО.
Действия региональных правительств должны быть направлены на: максимальное использование естественной основы регионального воспроизводства путем развития рентных отраслей (рыбной, угольной, лесной, нефте- и газодобывающей, строительных материалов, горнодобывающей, транспорта и др.), инвентаризацию и систематизацию первоочередных проектов, включение «ручного управления» по доведению их до инвестиционной стадии; разработка механизмов включения в этот процесс малого и среднего бизнеса; введения режима жесточайшей экономии в использовании бюджетных ресурсов, оптимизация расходов на содержание краевых и муниципальных органов власти, аппаратов управления предприятий с краевой и муниципальной собственностью на основе механизма редукции заработной платы; формирование региональных бюджетов развития; обустройство территории и человека на принципах государственно-частного партнерства, возмещая посредством будущих налогов бизнесу затраты на создание производственной и социальной инфраструктуры, подготовку рабочих кадров; лоббирования в высших инстанциях реализации крупных инвестиционных проектов (комплексное освоение Охотского моря, транспортный переход на Сахалин, строительство приливных электростанций и второго пути на БАМе, освоение новых месторождений минерального сырья, модернизация Транссиба, создание транспортных коридоров и др.); стимулирование инновационности, обеспечивающей максимальное трудосбережение и снижение издержек производства.
В качестве финансового обеспечения следует использовать частные инвестиции, федеральный и региональный бюджеты, гранты, льготные кредиты. Под наиболее эффективные проекты целесообразно привлекать сбережения дальневосточников.
На перовом этапе разработки Национальной Программы необходимо принятие концепции устойчивого развития Дальнего Востока, подготовка отраслевых и региональных концепций, согласование их между собой и регионами, разработка на базе концепций региональных программ, согласование их между собой по мероприятиям, ресурсам, срокам исполнения и др., формирование и принятие на заседании Правительства Российской Федерации Национальной Программы развития Дальнего Востока.
Хочется надеяться, что в результате концентрации усилий власти, бизнеса и общества будет получен рабочий инструмент выхода экономики Дальнего Востока на траекторию устойчивого роста.
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Столько правильных красивых слов разбиваются о вопрос кадров (отток населения), решаемый только за счет повышения оплаты труда в ДВФО и вопрос немыслимой неповоротливости (инвестиционной непривлекательности) государственного управления. Ну или сделать НАСТОЯЩИЙ режим порто-франко.
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