|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 20 Марта, 01:47 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке американский художник Рон Реже раскроет секреты индустрии комиксов
Американский художник Рон Реже (Ron Rege), автор более десятка книг в жанре «графический роман», выступит во Владивостоке, Хабаровске и Биробиджане с презентациями об индустрии комиксов США. Рон Реже представит свои работы и поделится опытом их издания и продвижения на литературном рынке.
Художник из Лос-Анджелеса останавливается на Дальнем Востоке по пути на Comics Arts Tyumen - второй международный фестиваль комиксов в Тюмени, где он будет выступать с мастер-классами для художников и любителей знаменитых «историй в картинках».
Во Владивостоке презентация Рона Реже пройдет 25 марта в 19.00 в центре «DOM Kоворкинг» (Тигровая, 30). В Хабаровске художник выступит 27 марта в 19.00 в «Точке кипения» (Муравьева-Амурского, д. 33). В Биробиджане всех интересующихся этой темой приглашают 28 марта в 16.30 в культурный центр еврейской религиозной общины «Фрейд».
Издание комиксов процветает во многих странах мира и имеет миллионы поклонников с самыми разными вкусами и запросами. В отличие от наиболее известных в России комиксов про супергероев и других персонажей массовой культуры, «графические романы» относят к жанру, стоящему на грани литературы и живописи. Его зарождение в США относят к 1960-1980-м годам - времени расцвета рок-н-ролла и других альтернативных видов искусства, когда независимые художники стали распространять размноженные ими на ксероксе «новеллы в картинках». «Графические романы» выходят на пик популярности в 2000-е годы. Сейчас жанр определяется как «объемное произведение, в котором сюжет передается через рисунок, а текст играет вспомогательную роль».
Рон Реже начал издавать и распространять свои комиксы в Кэмбридже, Массачусетс в начале 1990-х. Его первый графический роман «Скиббер Би-Бай» (Skibber Bee~Bye) был опубликован издательством «Хайуотер Букс» (Highwater Books) в 2000 году. После этого его книги публиковались такими издательствами как «Драун энд Куотерли» (Drawn & Quarterly), «Буенавентура Пресс» (Buenaventura Press) и «Фантаграфикс Букс» (Fantagraphics Books). Произведения Рона Реже переведены на французский, испанский, датский и итальянский языки, его работы выставлялись в США и за рубежом. Его иллюстрации использовали «Найк» и «Нью-Йорк Таймс». Сейчас Рон живет в Лос-Анджелесе и издает ежемесячную книжку комиксов, которая распространяется по подписке. Он также играет на ударной установке в группе Lavender Diamond.
Аккаунт художника в Инстаграм www.instagram.com/ronregejr
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Знаменитый ресторанный бренд расширился от Вены до Владивостока
- В 100 лучших управленцев России попал безработный дальневосточник
- Во Владивостоке американский художник Рон Реже раскроет секреты индустрии комиксов
- Определены ТОП-25 в четырех номинациях Бизнес-Премии Приморского края
- Премиальная продукция из минтая станет доступна приморцам уже в апреле
- Вадим Заусаев: Две дальневосточные тенденции обостряют проблемы безопасности России
- Во Владивостоке вышла книга стихов Сергея Крившенко
- Кандидаты на пост мэра Владивостока должны показать себя за 10 минут
- В ТЦ "Черемушки" устроят распродажу квартир для жителей Владивостока
- Веселись, народ, Масленица идет! Народные гулянья состоялись в одном из районов Владивостока при поддержке Группы компаний ННК
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.