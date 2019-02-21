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В 100 лучших управленцев России попал безработный дальневосточник
Состоялась торжественная церемония закрытия финала Конкурса управленцев «Лидеры России» (2018-2019 гг). Заключительный этап проходил с 13 марта в Сочи, в нем приняли участие 300 конкурсантов со всей страны.
Из 300 финалистов в этом году на конкурсе «Лидеры России» Дальневосточный Федеральный округ представляли 31 человек. 30 управленцев прошли в финал по итогам тестирования и оценочных мероприятий полуфинала: 12 лидеров представляли Приморский край, 7 – Хабаровский край, 6 – Амурскую область, 2 – Сахалинскую область. Из Магаданской области, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края в финал прошли по одному участнику. В дальнейшем по итогам выполнения задания «Сердце лидера» (социального проекта): к финалистам присоединился лидер из Камчатского края.
По итогам оценочных мероприятий финала конкурса были выявлены 100 лучших управленцев России. Несмотря на многочисленность, ни один из лидеров Приморья не завоевал победу. В прошлом году регион мог похвастаться сразу двумя победителями конкурса управленцев из Владивостока.
В этом году в сотню победителей конкурса «Лидеры России» вошли представители четырех регионов ДФО:
Евгений Николаевич ГРИГОРЬЕВ (Республика Саха (Якутия), Якутск, ООО «Саха паркинг»);
Сергей Михайлович ДМИТРИЕНКО (Амурская область, Благовещенск, временно не трудоустроен);
Иван Васильевич КРЕМЗА (Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Филиал ПАО «Компания «Сухой» – «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»);
Андрей Валерьевич ПРОТОПОПОВ (Сахалинская область, Южно-Сахалинск, АО «Электрощит»).
Все финалисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а победители конкурса – возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей из бизнеса и государственного управления.
Напомним, что в этом году на конкурс зарегистрировались 227 тысяч управленцев - почти на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Из них 8 тысяч заявок поступили из Дальневосточного Федерального округа.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
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