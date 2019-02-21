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Знаменитый ресторанный бренд расширился от Вены до Владивостока

В столице Приморья открылся первый на Дальнем Востоке франчайзинговый ресторан сети итальянской кухни

Об открытии первого франчайзингового ресторана «IL Патио» во Владивостоке сообщил крупный оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ - ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».

Ресторан «IL Патио» открылся в ТРЦ «Калина Молл». Общая площадь - 300 м, зал рассчитан на 117 посадочных мест.

«IL Патио» - знаменитый ресторанный бренд, который любим в России уже более 25 лет. Причина этой популярности в том, что бренд развивается вместе со своей аудиторией, сохраняя традиции настоящей итальянской кухни, атмосферы гостеприимства и дружелюбия, присущей Италии, - отмечает президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Сергей Зайцев, - с открытием ресторана в ТРЦ «Калина Молл» территория присутствия «IL Патио» расширилась от Вены до Владивостока. Это полностью отвечает стратегии «Росинтера» о расширении географии сети за счет развития франчайзинга».

Франчайзинговым партнером «Росинтера» на Дальнем Востоке стала компания WEST, которая успешно управляет сетью ресторанов современной узбекской кухни «Хлопок», баров-бургерных Drinks and Burgers (DAB), кафе русской кухни «Ложки-плошки», ресторанами «Дело в мясе» и «Китайские истории», а также является франчайзинговым партнером Yum! Brands Russia&CIS, представляющим бренд KFC на территории Приморского и Хабаровского края. Соглашение о сотрудничестве с компанией WEST по развитию сети ресторанов под брендами «Росинтер Ресторантс Холдинг» на Дальнем Востоке по системе франчайзинга было подписано в 2018 году.

«Несмотря на то, что открывшийся «IL Патио» - первый ресторан сети на Дальнем Востоке, этот бренд достаточно известен. Я уверен, что концепция будет пользоваться успехом у жителей Дальнего Востока, и мы рассматриваем возможность расширения сети во Владивостоке, Хабаровске и других городах, - подчеркивает собственник ресторанного холдинга WEST Максим Лимаров. – Партнерство накладывает на нас серьезные обязательства по соблюдению стандартов бренда, качества блюд и сервиса. И это оправданно, так как партнеру передается самый ценный актив – уникальный, сильный бренд, известный не только в России, но и за ее пределами.

Бренд «IL Патио» создан в 1993 году, когда под названием «Патио Пицца» открылся первый ресторан в Москве. В 2004 году в результате ребрендинга сеть была переименована в «IL Патио». Миссия «IL Патио» – окружать гостей тем, что они любят, быть близкими, понятными и любимыми. Блюда, вдохновленные Италией, дружелюбный сервис, итальянское гостеприимство, уютная семейная атмосфера, а также высокое качество блюд по доступной цене – все это позволяет чувствовать себя как дома.

В основе меню «IL Патио» три кита итальянской кухни – пицца, паста и вино. Все рецепты разработаны итальянским бренд-шефом, в ресторане установлена профессиональная дровяная печь для пиццы, и гости могут попробовать фирменную пиццу «IL Патио», приготовленную на живом огне. В меню «Il Патио» представлены 7 видов пасты и 12 видов пиццы. В ближайшее время в меню ресторана появится новая, очень популярная сейчас римская пицца, - это новый вид пиццы, который отличается воздушной текстурой коржа и низким содержанием глютена».

Вся паста в «IL Патио» - это свежая паста, ее главное отличие в том, что она не проходит высокотермичную  сушку, что позволяет сохранить вкус «домашней» Италии и все полезные вещества.

Интерьер «IL Патио» - это итальянская гостиная, выполненная в стильном, светлом, спокойном дизайне, в который органично вписаны и гостевая зона, зона бара и детский уголок. Смешение натуральных материалов (дерево, ткани, металл), спокойные, но насыщенные цвета, множество интересных декоративных деталей, живые растения, а также декоративный свет, создают уютную и никогда не устаревающую атмосферу итальянской гостиной, куда точно захочется прийти вновь. Изюминка именно этого ресторана – видовые окна, которые открывают прекрасный вид на бухту Золотого Рога.

Приятным бонусом для постоянных гостей «IL Патио» станет приложение «Почетный Гость» (доступно в App Store и Google Play). Предъявляя приложение, гость получает не менее 10% от счета в виде баллов, которые затем может использовать для получения скидки до 50%.

Журнал "Дальневосточный капитал"

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