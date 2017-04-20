Серия любительских регат "Гонка под парусом" открывает сезон на Vladivostok Boat Show 2017

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Апреля, 13:53 |
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Дальневосточный капитал № 4, 2017
20.04 |Во Владивостоке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017 будет работать неделю
19.04 |Аэрофлот признан самым сильным брендом России по версии Brand Finance
19.04 |Сингапурский конгломерат Keppel заинтересовался нефтегазовыми проектами Якутии
19.04 |Инвестиции в создание Азиатского энергетического супер-кольца оцениваются до $30 млрд
19.04 |ОАО "РЖД" удвоило перевозки тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами
17 Марта 2017, 14:00Юрий ЛАДЫГИН, начальник ДВТУ: Мы готовы уйти от бумажного документооборота при взаимодействии с бизнес-сообществом Новая модель развития Дальнего Востока, нацеленная на создание экспортно ориентированных и импортозамещающих производств, эффективную транспортно-логистическую инфраструктуру, встроенную в систему международных перевозок, потребовала не только масштабной корректировки таможенного законодательства, но и серьезной перестройки работы таможенной службы. О первых результатах "Дальневосточному капиталу" рассказал начальник Дальневосточного управления Юрий ЛАДЫГИН.
17 Марта 2017, 12:00ПАО ААК "ПРОГРЕСС": уверенный взгляд в будущее 2016 год для Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") стал не только юбилейным - предприятие отметило свое 80-летие, - но и во многом прорывным. В небо над Арсеньевом впервые были подняты опытные образцы нового гражданского вертолета Ка-62 и экспортного варианта вертолета Ка-52. Эти события ознаменовали новую эпоху в истории развития предприятия и определили вектор его дальнейшего развития. О достижениях и перспективах приморских авиастроителей "Дальневосточному капиталу" рассказал управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина Юрий ДЕНИСЕНКО.
17 Марта 2017, 10:40На Дальнем Востоке банковское сообщество позитивно настроено в области ВЭФ В банковском секторе в целом по стране отмечаются спад объемов операций по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и сокращение количества участников. Статистика свидетельствует, что годы экономической нестабильности - особенно вторая половина 2014-го и 2015-й - практически приблизили эту сферу деятельности к показателям 2004 года.
17 Марта 2017, 10:25На Дальнем Востоке страховой рынок меняет игроков По экспертным оценкам, рынок страхования в прошлом году показал относительно стабильную динамику и в этом году продолжит рост. На Дальнем Востоке страховщики увеличили сборы, согласно данным статистики Банка России за 9 месяцев, с 16,7 млрд руб. в 2015 году до 20,1 млрд руб. в 2016-м. Выросли здесь за этот период и выплаты - с 6,8 млрд руб. до 8,1 млрд руб.
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19 Апреля 2017, 16:38 | Регион сегодня |
Серия любительских регат "Гонка под парусом" открывает сезон на Vladivostok Boat Show 2017
Принять участие сможет любой желающий, даже без специальной подготовки и опыта хождения в море
На всех парусах идет подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017. Напоминаем, что она пройдет с 19 по 21 мая 2017 года. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" - лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России, сообщает журнал "Дальневосточный капитал».
В этом году вместе с началом Vladivostok Boat Show серия любительских регат «Гонка под Парусом» открывает парусный сезон яхт-клуба "Семь футов". В гонке может принять участие любой желающий, даже без опыта хождения в море.В
Запись на гонку уже открыта по телефону 8-914-968-41-49.
Организаторы так же сообщают, что в Vladivostok Boat Show пройдет фестиваль водных видов спорта. В программе фестиваля любительские соревнования, в которых так же может принять участие любой желающий на аутрингерах и sup-досках.
По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.
Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).
ДОСЬЕ "Дальневосточного капитала": Vladivostok Boat Show - это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.
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- Во Владивостоке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017 будет работать неделю
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- Серия любительских регат "Гонка под парусом" открывает сезон на Vladivostok Boat Show 2017
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16 Марта 2017, 16:14ТОР "Надеждинская" обустраивает инфраструктуру Строительство объектов инженерной инфраструктуры для территорий опережающего развития (ТОР) - одно из главных обязательств власти перед инвесторами, заявившими о готовности создавать предприятия в рамках нового режима хозяйствования.
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16 Марта 2017, 14:30Азиатская кухня примиряет традиции Азиатскую кухню на Дальнем Востоке хорошо знают, ценят и любят уже не одно десятилетие. Она давно вышла из разряда экзотических, став вполне повседневной едой самых разных ценовых предложений. Высокая востребованность китайских, корейских и японских заведений сделала их весьма привлекательными и с точки зрения бизнеса.