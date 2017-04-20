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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Апреля, 13:52 |
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ОАО "РЖД" удвоило перевозки тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами
Общий вес продукции превысил 90 тыс. тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было отправлено 25 таких составов, в которых перевезено около 48,5 тыс. тонн рыбы.
Положительная динамика по отправке ускоренных поездов с морепродуктами объясняется современными потребностями рынка в эффективных логистических схемах. Трейдеры заинтересованы в том, чтобы скоропортящиеся продукты доставлялись в розничные сети ритмично и в максимально сжатые сроки.
Ускоренные рефрижераторные поезда формируются на станциях Мыс Чуркин и Угольная, где консолидируются вагоны с других станций Приморского края. Время следования таких составов до центральных регионов страны составляет около 10 дней, что особенно актуально в условиях ограниченных холодильных мощностей в местах формирования грузопотоков. Кроме того, поезда данной категории имеют ступенчатую маршрутизацию. Так называемый принцип «грузового экспресса» дает возможность осуществлять быструю прицепку и отцепку вагонов на станциях в пути следования.
В целом в первом квартале 2017 года со станций магистрали отправлено 173 тыс. тонн рыбы, что на 1,4% меньше уровня прошлого года. Следует отметить, что после февральского спада перевозки в данном сегменте вновь демонстрируют уверенный рост. Так, по итогам марта было отправлено 58 тыс. тонн рыбы, что на 9% выше результатов марта 2016 года. Наибольший прирост в структуре перевозок зафиксирован при отправке морепродуктов в контейнерах (+21%).
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