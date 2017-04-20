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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Апреля, 13:52 |
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Инвестиции в создание Азиатского энергетического супер-кольца оцениваются до $30 млрд ​
Об этом заявил первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов на международной конференции «Интеграция энергосистем на Евро-азиатском пространстве: перспективы развития Глобального энергетического объединения и создания Экономического пояса Шелкового пути».
По словам замминистра, предпосылкой для интеграционных процессов в сфере энергетики является значительная дифференциация в странах Северо-Восточной и Восточной Азии по энергообеспечению, центрам потребления и интеграции электрической энергии.
«Макрорегион является одним из тех, где наблюдается рост потребления электрической энергии. Это ключевая предпосылка для того, чтобы мы осуществляли шаги по глобальной энергетической интеграции», – подчеркнул Александр Осипов, отметив, что Россия как участник этой инициативы обладает рядом неоспоримых преимуществ и предпосылок. – «Немаловажным является в первую очередь обеспеченность российского макрорегиона практически всеми энергоресурсами. Это солнце, ветер, уголь, газ, гидроэлектроэнергия. Помимо этого, выгодное расположение Дальнего Востока позволяет доставить электрическую энергию практически во все крупные центры потребления электрической энергии как воздушными линиями, так и подводными кабелями. Разработки и обоснования, проведенные Минвостокразвития России, Министерством энергетики России, а также энергокомпаниями, подтверждают возможность создания на первом этапе до 10 ГВт генерационных мощностей. Эта электрическая энергия может быть передана в Японию, Китай, Южную Корею и другие страны. Крупные центры потребления могут быть обеспечены электроэнергией со значительным снижением ее цены».
Например, в настоящее время Япония занимает седьмое место по уровню цен на электроэнергию. Средние потребительские цены на электроэнергию в стране восходящего солнца значительно превышают цены в странах Северо-Восточной Азии и в России: они в 4 раза выше, чем на Дальнем Востоке России.
Исследования перспектив электроэнергетической кооперации стран Северо-Восточной Азии Азиатско-Тихоокеанского региона рассматриваются специалистами России, Республики Корея, Японии, Китая в течении ряда лет. С 2015 года данную тему активно развивает и Китай в рамках инициативы Глобальной Энергетической Интеграции (Global Energy Interconnection, GEI) на базе экологически чистой зеленой энергии, озвученной Президентом КНР Си Цзиньпином на Генеральной Ассамблее ООН. На втором Восточном экономическом форуме в сентябре 2016 года Президент России Владимир Путин поддержал энергетическую интеграцию России со странами Северо-Восточной и Восточной Азии, выделив создание надежной энергетической инфраструктуры как один из важнейших глобальных проектов.
«Поддерживаем инициативу компаний России, Японии, Республики Корея и Китая по созданию энергетического суперкольца, которое свяжет наши страны. Для более быстрой, динамичной реализации этого проекта предлагаем сформировать межправительственную рабочую группу. При этом хочу подчеркнуть, что Россия готова предоставить нашим партнёрам конкурентную в АТР цену на электроэнергию и зафиксировать её на долгосрочный период», – заявил глава государства во Владивостоке.
В конце 2016 года Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка обозначил, что в рамках работы по созданию Азиатского энергетического кольца на межгосударственном уровне предстоит сформировать рабочую группу по поддержке проекта.
«Сейчас вместе с коллегами из Минэнерго мы работаем над технико-экономическим обоснованием проекта. Это делается для того, чтобы оценить его выгодность и рентабельность для наших производителей электроэнергии. Безусловно, этот проект может реализовываться только как экономически взаимовыгодный и для российских производителей, и для японских потребителей. Потенциал для этого есть», – отметил глава Минвостокразвития России.
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