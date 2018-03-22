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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Скоростная железная дорога соединит Муданьцзян и Владивосток
Соглашение о намерениях реализации проекта по строительству скоростной железной дороги Владивосток–Муданьцзян подписано на Дне китайского инвестора в присутствии вице-премьера – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко в четверг, 19 апреля, в Хабаровске, сообщли журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Свой инвестиционный проект компания «Чайна Рейлвэй Дунфан Груп» (China Railway Dongfang Group) презентовала еще на прошлом Дне китайского инвестора в декабре 2017 года во Владивостоке. Сегодня стороны встретились вновь, чтобы закрепить достигнутые договоренности.
Запланировано строительство скоростной железной дороги, которая соединит города Муданьцзян и Владивосток, будет иметь проектную рабочую скорость 250 километров в час, что соответствует стандартам для железных дорог пассажирского назначения в Китае. Предлагаемый проект скоростной железной дороги предполагает строительство 12 новых железнодорожных станций с общей протяженностью путей – 380 километров.
Ожидается, что общая протяженность мостов и тоннелей на пути следования железной дороги составит 70% от ее общей длины, а объем инвестиций в проект составит приблизительно 12 миллиардов долларов.
В подписании соглашения приняли участие заместитель генерального директора компании «Чайна Рейлвэй Дунфан Груп» Ван Юпин, исполнительный директор компании «Престиж Фронтьер Лимитед» Чан Хау Пинг и генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов.
В документе прописано финансирование для подготовки технико-экономического обоснования реализации проекта.
По словам врио губернатора Приморского края, реализация проекта позволит укрепить сотрудничество с таким развитым городом, как Муданьцзян, и центральными провинциями Китая, которые уже выразили свой интерес к установлению связей с Приморьем, в частности активизировать туристский обмен, деловые связи.
Досье "Дальневосточного капитала": «Чайна Рейлвэй Дунфан Груп» – часть строительный конгломерата «Чайна Рэйлвэй Интернешнл», основными направлениями деятельности которого являются изыскания, проектирование, строительство и монтаж, промышленное производство, недвижимость и девелопмент, разработка минеральных ресурсов, финансовое инвестирование и другие. На счету компании многочисленные проекты в области проектирования и строительства автомобильных и железных дорог, аэропортов, верфей, гидроэлектростанций, метро, высотных зданий и муниципальных объектов.
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