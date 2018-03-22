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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Апреля, 18:05 |
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В Приморье нацпарк "Земля леопарда" зовет волонтеров на День кедра
День кедра состоится на «Земле леопарда» в воскресенье, 29 апреля. Национальный парк приглашает принять участие в экологической акции и посадить деревья на заповедной территории, сделав свой вклад в сохранение приморской тайги и самой редкой крупной кошки планеты – дальневосточного леопарда.
Хвойно-широколиственные леса служат домом и основой кормовой базы для множества диких животных. Восстановление особой природной экосистемы – важная задача, которая стоит перед участниками Дня кедра. Акция была впервые проведена в 2011 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Благодаря этому событию и помощи волонтеров на «Земле леопарда» появляются новые участки хвойных лесов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ "Земля леопарда".
В 2018 году мероприятие вновь пройдет на территории национального парка. Добровольцам предстоит высадить несколько тысяч саженцев кедра корейского – «дерева жизни». Помимо торжественной посадки трехлетних кедрушек, выращенных в лесном питомнике Приморской государственной сельскохозяйственной академии, всех гостей мероприятия ждут конкурсы и фиточай.
Участниками Дня кедра станут как постоянные посетители этого праздника, так и новички. Высадка деревьев будет проводиться на специальной площадке нацпарка в Хасанском районе Приморского края. На месте участники получат необходимый инвентарь, с собой стоит захватить обед.
Важно, что в Приморском крае уже начался период активности клещей, а это значит, что необходимо самостоятельно позаботиться о своей безопасности, выбрав для похода в лес подходящую одежду, а также обеспечив себя репеллентами.
Информация о времени и месте проведения, а также обязательная регистрация по телефону: +7-914-671-42-69
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