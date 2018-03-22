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Бизнес столицы Приморья откликнулся на просьбу мэра
Коммерческие предприятия помогут администрации Владивостока вывезти собранный в ходе субботника мусор.
В вывозе мусора, собранного в ходе общегородского субботника 21 апреля, примут участие коммерческие предприятия Владивостока. Дорожно-строительные компании, выполняющие ремонт городских дорог – ООО «Строй Сити», ООО СК «Автобан-ДВ», ООО «СКАБ» и ООО «Федералстрой» – откликнулись на призыв главы города Виталий Веркеенко помочь в вывозе собранного на субботнике мусора на полигон ТБО.
В день общегородского субботника в работах по вывозу собранного мусора будут задействованы все городские ресурсы: за административно-территориальными управлениями закреплены 11 единиц муниципальной техники, 5 самосвалов будут выполнять работы по вывозу мусора под руководством мастеров городского предприятия «Содержание городских территорий». Ещё 7 грузовиков и рабочие будут выделены предприятиями дорожно-строительной отрасли.
Напомним, что на заседании штаба по подготовке и проведению субботника Виталий Веркеенко призвал принять участие в вывозе собранного мусора коммерческие предприятия, владеющие спецтехникой – грузовиками и самосвалами.
«Многие организации и предприятия активно подключились к генеральной уборке города, и мы благодарны им за неравнодушие и участие в наведении порядка во Владивостоке», – подчеркнул глава города.
Напомним, уже в эту субботу, 21 апреля, в рамках двухмесячника чистоты во Владивостоке состоится общегородской субботник. В нем примут участие дорожные и коммунальные службы, ТСЖ и управляющие компании, транспортные предприятия, учреждения здравоохранения, культуры и образования, спортивные федерации, сотрудники организаций всех форм собственности и все желающие жители Владивостока. Глава города поставил задачу организовать работы по наведению порядка во всех районах краевого центра, охватить как можно больше территорий, в том числе прибрежную полосу, а также максимально быстро вывезти на полигон весь собранный мусор.
За специальными пропусками на автотранспорт для проезда на «Спецзавод № 1» организациям, которые решили поддержать городской субботник, следует обращаться в административно-территориальное управление своего района. Прием твердых бытовых отходов, строительного и крупногабаритного мусора будет вестись на Комплексе по переработке твердых бытовых отходов (ул. Холмистая, 1) бесплатно от предприятий всех форм собственности с 19 по 23 апреля с 8:00 до 19:30. Телефоны для справок: 8-984-157-3562, 232-56-52, 232-91-49. Стоит отметить, что «Спецзавод № 1» не принимает шины, пенопласт и минеральную вату, а остальной мусор просят сдавать по возможности отсортированным по видам: пластик, стекло, бумага, древесные отходы и т. д.
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