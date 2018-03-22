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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Апреля, 18:05 |
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На Дальнем Востоке может появиться единый региональный оператор авиаперевозок
На территории Дальневосточного федерального округа может быть создан единый региональный оператор воздушных перевозок, сегодня такая возможность прорабатывается. Об этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
«Создание единого регионального оператора воздушных перевозок позволит сформировать единую маршрутную сеть, снизить себестоимость авиаперевозок за счет увеличения объема работ, обеспечить максимальный охват труднодоступных населенных пунктов за счет комбинирования воздушных судов. Региональный оператор может появиться на базе «Хабаровских авиалиний», прорабатывают такую возможность прорабатывается авиакомпанией «Аврора» совместно с Правительством Хабаровского края», - сообщил Сергей Качаев.
Напомним, предложение о создании региональной авиакомпании было выдвинуто президентом ПАО «Сбербанк» Германом Грефом в 2017 году. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Мипромторгу, Росавиации совместно с ПАО «Сбербанк» и Внешэкономбанком проработать предложение.
Важнейшей задачей для повышения авиационной доступности регионов Дальнего Востока, по словам замглавы Минвостокразвития, остается реконструкция аэропортов. Сегодня в ней нуждаются 47 дальневосточных воздушных гаваней. В государственной программе «Развитие транспортной системы» сегодня предусмотрены средства на реконструкцию и строительство 13 аэропортов с объемом финансирования 37,5 млрд руб. Это аэропорты Чокурдах, Среднеколымск, Саккырыр, Тикси, Никольское, Оссора, Зея, Экимчан, Бомнак, Якутск, Сокол (Магадан), Новый (Хабаровск), Игнатьево (Благовещенск).
Между тем остаются не обеспечены финансированием мероприятия по реконструкции 34 аэропортов с общей потребностью 50,7 млрд рублей. По итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, которое состоялось 28 ноября 2017 года, Дмитрий Медведев поручил обеспечить выделение дополнительный средств из федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов до 1 сентября текущего года.
Средства должны быть выделены на реконструкцию аэропортов Нерюнгри, Нюрба, Сангар, Депутатский, Черский, Олекминск, Хандыга, Белая Гора, Верхневилюйск, Вилюйск, Тигиль, Пахачи, Мильково, Усть-Камчатск, Соболево, Озерная, Усть-Хайрюзово, Беринговский, Залив Креста, Охотск, Аян (Мунук), Херпучи, Северо-Эвенск, Сеймчан, Маган, Усть-Нера, Жиганск, Полярный, Певек, Лаврентий, Бухта Провидения, Марково, Тында, Кепервеем.
Напомним, обеспечение транспортной доступности Дальнего Востока стало одной из ключевых тем повестки заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 28 ноября прошлого года, а также прошедшего в сентябре 2017 года заседания Президиума Государственного Совета под председательством Президента России Владимира Путина.
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