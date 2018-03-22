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Производство биотоплива и криптовалютная биржа могут появиться в Приморье
День китайского инвестора стартовал в четверг, 19 апреля, в Хабаровске. В мероприятии, которое прошло под руководством заместителя Представителя Правительства РФ – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, принял участие врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Около 10 проектов, с которыми выступили в этот день бизнесмены Поднебесной, планируются к реализации в Приморье.
Первые несколько рабочих встреч посвятили отчетам компаний КНР о статусе проектов, по которым ранее уже была достигнута договоренность, – по строительству животноводческих комплексов и развитию морской аквакультуры в Приморье, скоростной железной дороги Владивосток–Муданьцзян, подготовке технико-экономического обоснования по проекту развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».
В частности, в подтверждение достигнутых ранее договоренностей подписано соглашение о намерениях реализации проекта по строительству скоростной железной дороги, которая соединит Муданьцзян и Владивосток.
«Хороший для Приморья проект, потому что, во-первых, на нашей территории появляется скоростное сообщение с Хасанским районом, Владивосток–Хасан. Туристы из Китая к нам смогут приезжать быстрее и наши туда ездить. Связь с центральным Китаем будет помимо воздушной еще и железнодорожная», – прокомментировал врио Губернатора Андрей Тарасенко.
Кроме того, представители клиники при Первом Харбинском медицинском университете планируют создать в Приморье центра замедления старения – китайскую медицинскую клинику по уходу за пожилыми людьми.
Глава Приморья подчеркнул, что этот проект для края интересен тем, что помимо прихода в регион восточной медицины, может развиваться грязелечение, а студенты проходить практику в новом реабилитационном центре – об этом шла речь в ходе рабочей встречи.
Председатель совета директоров компании «Бэйджин Чжунлянь Жуйхуа Нью Энерджи Технолоджис» Чэнь Цзянь рассказал о планах создания производства биотоплива на Дальнем Востоке.
«Планируем в 2018 году на территории Хабаровского и Приморского краев построить несколько заводов по переработке отходов лесной промышленности. По нашему плану, каждый завод будет иметь производительность свыше 100 тысяч тонн готовой продукции в год. Инвестиции ежегодно составят около 5 миллионов долларов», – обозначил он.
Еще один инвестиционной проект в области переработки древесины представил многоотраслевой холдинг Sun Group – строительство мебельной фабрики в Приморье.
Компания «Хуоби Блокчейн Ресёрч Инститьют» планирует создание представительств в девяти странах, в том числе в Приморье. Криптовалютная биржа Huobi со штаб-квартирой в Сингапуре занимает восьмое место мире и обслуживает более 130 стран.
Отмечено, что на первом этапе реализации проекта планируется внедрение торговли криптовалютами в парах и обмен криптовалют на наличные денежные средства и майнинговые сервисы, на втором – услуги «Кошелек» – многоступенчатой защиты криптовалютных сбережений пользователей и запуск инвестиционной платформы, использующей незадействованные средства пользователей – Huobi Capital, на третьем – запуск инкубатора для российских блокчейн- и криптовалютных компаний.
В этот же день свой проект разработки сельскохозяйственных угодий и разведения крупного рогатого скота в Приморье представил российской стороне генеральный директор компании «Канроу» Джерард Биркбек, отметив, что возникли проблемы с получением земельного участка. Глава Приморья намерен встретится с потенциальным инвестором отдельно, чтобы разобраться в вопросе. Андрей Тарасенко подчеркнул, что производство говядины – перспективный проект для края.
В заключении Дня инвестора Юрий Трутнев подчеркнул, что доволен мероприятием и в целом внедрением такого формата работы, поскольку «разговор получился предельно конкретным».
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Тарасенко отдает тайгу и земли Китаю, таким образом проводит в Приморье политику кремля . . . .
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