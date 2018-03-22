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В Приморье у неактивных инвесторов будут отбирать порты
О необходимости эффективного использования портов Приморья и Дальнего Востока заявил заместитель Председателя Правительства РФ – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, подводя промежуточные итоги Дня китайского инвестора 19 апреля. В мероприятии, которое на этот раз прошло в Хабаровске, принял участие врио Губернатора края Андрей Тарасенко.
В ходе Дня инвестора «Китайская компания коммуникаций и строительства» (CCCC) представила технико-экономическое обоснование реализации проекта строительства международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как отметил Юрий Трутнев, окончательное решение по проекту будет приниматься на уровне глав государств, но задача рабочей группы – подготовить для них цифры и обоснование, чтобы проект был сбалансирован между интересами России и Китая.
«Заинтересованность не только России, но и северо-восточных провинций Китая, которые получают короткую дорогу в порты края. Мы сейчас занимаемся в Приморье инвентаризацией проектов в области портового хозяйства. Будем часть портов там, где инвесторы не торопятся, отбирать и выставлять на аукцион и интенсифицировать эту работу», – обозначил полпред.
Подчеркнуто, что пока этот этап не завершен, работа над ТЭО будет продолжена.
«Это не такой проект, который уже завтра заработает. Идет работа по технико-экономическому обоснованию. У нас ТЭО есть, но, когда была встреча глав правительств Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна. Коллеги из КНР сказали, что им надо тоже посчитать. Они подготовили, но рассчитали окупаемость на основе существующего транспортного потока, это не совсем некорректно. Нельзя эти расчеты класть в основу. Мы договорились, что эту работу продолжим. И в течение трех месяцев найдем согласованный вариант», – прокомментировал по итогам совещания полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Отметим, стоимость проектов МТК-1,2 составляет 300 миллиардов рублей.
Напомним, о значении развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» заявлял Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По словам главы государства, интеграция России со странами АТР должна опираться на серьезные совместные проекты, в том числе в области транспортной инфраструктуры, а эти два МТК «позволяют сформировать кратчайшие пути доставки грузов из северо-восточной провинции Китая к портам юга Приморского края».
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