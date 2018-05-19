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Великобритания и Корея ждут семейные катамараны из Приморья
Резидент Свободного порта Владивосток, компания «Композитное кораблестроение», показали свой новый проект – катамаран Pacifico Adventure 99.
Главным конструктором проекта является Альберт Назаров (КБ «Альбатрос Марин Дизайн»). Катамаран предназначен для выходов с семьей или друзьями на дневные прогулки, а также обеспечивает возможность комфортной ночевки на якорной стоянке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Отметим, что в январе этого года компания заключила экспортный контракт на поставку таких катамаранов в Великобританию, кроме того, в Республику Корея планируется поставка двух Pacifico cruise. Всего в 2018 году предприятие планирует экспортировать 15 судов, 10 из них – в европейские страны.
«За 2,5 года мы смогли создать линейку проектов, которая может выходить на мировую арену и конкурировать с действующими верфями, которые представлены преимущественно в Европе», – рассказал председатель правления ООО «Композитное кораблестроение» Дмитрий Волошенко.
Напомним, проект компании по созданию различных судов из композитных материалов был представлен заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителю Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу в ходе совещания по развитию высоких технологий, которое состоялось в июне этого года во Владивостоке.
В настоящее время резидент СПВ рассматривает возможность размещения конструкторского бюро, шоу-рума в районе поселка Славянка (Приморский край). Здесь же предполагается проводить испытания новых катамаранов и судов предприятия.
Фото - с официального сайта компании "Композитное кораблестроение"
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