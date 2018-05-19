Приморью "на развитие" дадут денег меньше, чем Хабаровску и Сахалину

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 25 Июня, 07:24 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
22.06 |
В Якутске состоялось торжественное открытие Международной конференции "Города и люди"
21.06 |
Профактив проведет в Хабаровске три согласованных пикета против повышения пенсионного возраста
21.06 |
СК по Хабаровскому краю начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
21.06 |
"Аврора" ответила на повышенный спрос на внутренние перевозки в Приморье
21.06 |
"Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
статьи раздела
Территория
19 Мая 2018, 15:42
Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век Городу в нынешнем мае исполнилось 160 лет, а он свеж, энергичен и устремлен в будущее.
статьи раздела
Финансы
17 Мая 2018, 11:49
Азиатско-Тихоокеанская пирамида Совладелец АТБ Андрей ВДОВИН формально уже находится под арестом по двум эпизода мошенничества
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 15:38
Инвесторы игорной зоны "Приморье" выстраиваются в очередь Единственная на Дальнем Востоке интегрированная развлекательная курортная зона (ИРКЗ) "Приморье" продолжает набирать новых резидентов
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:55
Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:48
Связь для резидентов Представители телеком-сектора готовы обеспечить современную инфраструктуру для ТОР и Свободного порта
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
19 Июня 2018, 13:34 | Регион сегодня

Приморью "на развитие" дадут денег меньше, чем Хабаровску и Сахалину

Приморскому краю выделен трансферт на 5,1 млрд рублей из 53,7 млрд рублей на весь Дальний Восток

Распределено финансирование между дальневосточными регионами на развитие центров экономического роста. В Приморском крае будет реализовано 19 мероприятий стоимостью 5,1 млрд рублей. Это две новые поликлиники, установка восьми фельдшерско-акушерских пунктов, одна школа и пять детсадов, четыре спортивных центра, пять домов культуры, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Правительство России утвердило распределение трансфертов в размере 53,7 млрд рублей между дальневосточными регионами в 2018–2020 годах на строительство социальной инфраструктуры центров экономического роста в этих регионах. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Правительства России . Средства на эти цели будут предоставляться в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Выделенное финансирование предназначено для реализации 191 проекта по строительству, реконструкции, модернизации и ремонту объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. На их финансирование из федерального бюджета будет выделено: в 2018 году - 21,2 млрд рублей, в 2019 год – 16,7 млрд рублей, 2020 год – 15,8 млрд рублей.

Отметим, всего в рамках планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока будет реализовано 195 мероприятий с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета около 55, 8 млрд рублей. В рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» будет обеспечено финансирование 191 из них. Еще более 2 млрд рублей на реализацию четырех проектов предусмотрено в проекте закона о корректировке бюджета на 2018 год.

Более 1,748 млрд рублей будет предоставлено из федерального бюджета на реализацию семи проектов Республики Саха (Якутия). Средства будут выделены для капитального ремонта детской поликлиники в городе Нерюнгри. В сфере образования признаны приоритетными три объекта: школа на 275 человек в Якутске, Томпонская районная многопрофильная гимназия на 220 человек в поселке Хандыга, также предусмотрена модернизация материально-технической базы для 6 учреждений на территории республики. Предусмотрены деньги на многофункциональный спортивный зал в городе Среднеколымске. В сфере жилья предполагается реконструкция сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в городе Нерюнгри.

В Хабаровском крае 8,8 млрд рублей пойдут на реализацию десяти проектов, включая строительство инфраструктуры для «дальневосточного гектара», лечебный корпус центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре, краевой дворец единоборств «Самбо» в Хабаровске, бассейн в поселке Чегдомын.

В Амурской области 6 млрд рублей пойдут на реализацию на 31 проекта. Средства пойдут на развитие города Свободного. Здесь появится новый детский сад, больница, спортивный комплекс, будут отремонтированы три больницы, восемь школ, дом культуры, техникумы, модернизирована инженерная инфраструктура.

Сахалинская область получит 25,2 млрд рублей на 95 проектов, среди которых строительство четырех учреждений здравоохранения, 15 школ и детских садов, 12 спортивных центров, одного музея, модернизацию 62 объектов транспорта и коммунального хозяйства.

Почти 4,7 млрд рублей на реализацию трех проектов будет выделено Камчатскому краю, благодаря чему будут построены краевая больница, новый стадион, переоснащено восемь техникумов.

Финансирование в размере более 600 млн рублей на пять проектов предоставят Магаданской области, где будет построен стационар детской больницы и два новых спортивных комплекса с бассейнами, модернизирована база трех техникумов.

В Еврейской автономии боле 730 млн рублей пойдет на строительство и модернизацию 15 учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания, в том числе будет построен новый корпус детской областной больницы.

В Чукотском автономном округе будут модернизированы две больницы, четыре техникума, построена многофункциональная спортивная площадка, приобретены мобильных кочевых жилых домов для оленеводческих бригад. На эти проекты будет выделено более 560 млн рублей.

Напомним, перечень объектов инфраструктуры одобрен на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Предполагается, что в дальнейшем список объектов социальной инфраструктуры будет расширен.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: экономическое развитие  субсидии 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Тема номера
22 Мая 2018, 11:10
Особая привилегия: Жить на вулкане Музей вулканов на Камчатке должен был появиться. Где, как не здесь, на земле, которая просто дышит подземным теплом, которая может поспорить с любой частью мира по количеству действующих вулканов?
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
21 Мая 2018, 09:30
Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" пройдет с 24 по 31 августа
статьи раздела
Территория
18 Мая 2018, 09:34
Завещание полковника Ванкова Хабаровск сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся городов Дальнего Востока. Он растет, здесь открываются новые производства, с каждым годом увеличивается и потребность в энергии… Так необходимые городу электроэнергию и тепло дают три хабаровские электростанции. Бесконечный путь развития, который начался для энергетической отрасли Хабаровска в 1906 году, продолжают специалисты АО "Дальневосточная генерирующая компания".
статьи раздела
Отрасль
16 Мая 2018, 11:09
Авиация "без человека": Дальневосточный рынок АэроНета замер в ожидании полета Дальнему Востоку с его многочисленными ресурсными проектами все больше требуются современные беспилотные летательные аппараты
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 14:55
"Приморское кольцо" в кластерной концепции Туристко-рекреационный кластер "Приморское кольцо" прошел путь от идеи до успешно реализованного проекта всего за восемь лет. Сегодня "Примринг" - крупнейший автоспортивный объект Дальнего Востока, соответствующий международным стандартам.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика