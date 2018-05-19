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Приморью "на развитие" дадут денег меньше, чем Хабаровску и Сахалину
Распределено финансирование между дальневосточными регионами на развитие центров экономического роста. В Приморском крае будет реализовано 19 мероприятий стоимостью 5,1 млрд рублей. Это две новые поликлиники, установка восьми фельдшерско-акушерских пунктов, одна школа и пять детсадов, четыре спортивных центра, пять домов культуры, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Правительство России утвердило распределение трансфертов в размере 53,7 млрд рублей между дальневосточными регионами в 2018–2020 годах на строительство социальной инфраструктуры центров экономического роста в этих регионах. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Правительства России . Средства на эти цели будут предоставляться в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».
Выделенное финансирование предназначено для реализации 191 проекта по строительству, реконструкции, модернизации и ремонту объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. На их финансирование из федерального бюджета будет выделено: в 2018 году - 21,2 млрд рублей, в 2019 год – 16,7 млрд рублей, 2020 год – 15,8 млрд рублей.
Отметим, всего в рамках планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока будет реализовано 195 мероприятий с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета около 55, 8 млрд рублей. В рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» будет обеспечено финансирование 191 из них. Еще более 2 млрд рублей на реализацию четырех проектов предусмотрено в проекте закона о корректировке бюджета на 2018 год.
Более 1,748 млрд рублей будет предоставлено из федерального бюджета на реализацию семи проектов Республики Саха (Якутия). Средства будут выделены для капитального ремонта детской поликлиники в городе Нерюнгри. В сфере образования признаны приоритетными три объекта: школа на 275 человек в Якутске, Томпонская районная многопрофильная гимназия на 220 человек в поселке Хандыга, также предусмотрена модернизация материально-технической базы для 6 учреждений на территории республики. Предусмотрены деньги на многофункциональный спортивный зал в городе Среднеколымске. В сфере жилья предполагается реконструкция сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в городе Нерюнгри.
В Хабаровском крае 8,8 млрд рублей пойдут на реализацию десяти проектов, включая строительство инфраструктуры для «дальневосточного гектара», лечебный корпус центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре, краевой дворец единоборств «Самбо» в Хабаровске, бассейн в поселке Чегдомын.
В Амурской области 6 млрд рублей пойдут на реализацию на 31 проекта. Средства пойдут на развитие города Свободного. Здесь появится новый детский сад, больница, спортивный комплекс, будут отремонтированы три больницы, восемь школ, дом культуры, техникумы, модернизирована инженерная инфраструктура.
Сахалинская область получит 25,2 млрд рублей на 95 проектов, среди которых строительство четырех учреждений здравоохранения, 15 школ и детских садов, 12 спортивных центров, одного музея, модернизацию 62 объектов транспорта и коммунального хозяйства.
Почти 4,7 млрд рублей на реализацию трех проектов будет выделено Камчатскому краю, благодаря чему будут построены краевая больница, новый стадион, переоснащено восемь техникумов.
Финансирование в размере более 600 млн рублей на пять проектов предоставят Магаданской области, где будет построен стационар детской больницы и два новых спортивных комплекса с бассейнами, модернизирована база трех техникумов.
В Еврейской автономии боле 730 млн рублей пойдет на строительство и модернизацию 15 учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания, в том числе будет построен новый корпус детской областной больницы.
В Чукотском автономном округе будут модернизированы две больницы, четыре техникума, построена многофункциональная спортивная площадка, приобретены мобильных кочевых жилых домов для оленеводческих бригад. На эти проекты будет выделено более 560 млн рублей.
Напомним, перечень объектов инфраструктуры одобрен на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Предполагается, что в дальнейшем список объектов социальной инфраструктуры будет расширен.
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