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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Туроператорам Приморья обнулили налог на прибыль до 2022 года
Организациям, осуществляющим туристско-рекреационную деятельность на территории Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа, предоставлено право применять налоговую ставку 0% за налоговые периоды с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Соответствующее постановление подписал 18 июня председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Более 11,5 тысяч иностранцев въехало на Дальний Восток по электронной визеВ перечень вошли 13 видов туристско-рекреационной деятельности для применения обнуленной ставки. В их числе: деятельность гостиниц и прочих мест для временного и краткосрочного проживания, проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, по предоставлению туристических информационных и экскурсионных услуг, деятельность санаторно-курортных организаций, музеев, ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков, деятельность в области спорта в части охотничьих и рыболовных заповедников, проводников в горах, связанная со спортивно-любительским рыболовством и охотой, зрелищно-развлекательная деятельность в части горнолыжных комплексов, деятельность пляжей, включая прокат оборудования, перевозка пассажиров фуникулёрами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъёмниками, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Сегодня для развития туристической отрасли, а также увеличения туристского потока на Дальний Восток задействованы различные меры. Так, в августе прошлого года заработала система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам.
Упрощенным визовым режимом уже воспользовались больше 11 тысяч иностранных граждан из 14 стран. Самыми активными стали граждане Китайской Народной Республики (более 8,3 тысячи человек) и Японии (почти 3,1 тысячи человек).
На Дальний Восток по электронной визе прибыли 124 гражданина Сингапура, 39 граждан Индии, 19 граждан КНДР, 13 граждан Саудовской Аравии, 9 граждан Бахрейна, 8 граждан Мексики, 6 граждан Турции, 5 граждан Алжира, 4 гражданина Ирана, 3 гражданина ОАЭ, по 2 гражданина из Кувейта и Марокко.
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